Juve, Pogba non rientrerà prima di febbraio (Gazzetta)

Inizierà un programma personalizzato in campo e, se tutto filerà liscio, dopo Natale si riaggregherà parzialmente al gruppo. Salterà sicuramente il Napoli, il 13 gennaio

Pogba diventa un caso in quel di Torino. Il giocatore non vede il campo di calcio da quasi un anno ormai, e tifosi iniziano a chiedersi se 10 milioni a stagione per un giocatore che in campo non si è visto nemmeno per un minuto non siano troppi e sbagliati.

La Gazzetta sposta ancora più là il giorno del ritorno del figliol prodigo bianconero, ma nessuno si faccia illusioni: forse (un “forse” molto grande), lo si rivedrà in campo a febbraio.

Il quotidiano sportivo scrive:

“Sabato sera da Londra Massimiliano Allegri ha spento ogni residua speranza di vederlo almeno in panchina alla ripresa della Serie A: «Basta teatrini su un giocatore che non ha corso neanche un minuto. Pogba non ha fatto allenamento e non so quando tornerà è inutile ripeterlo di continuo».

In prospettiva,

“pare difficile immaginarlo in campo per il big match del 13 gennaio al Maradona contro il Napoli. Più facile che il battesimo bis del Polpo avvenga a febbraio, decisamente in ritardo rispetto alla tabella di marcia. Già, perché il centrocampista francese (che ieri era a Doha per assistere alla finale, invitato dalla Francia) è fuori ormai da 5 mesi e ne sono passati tre e mezzo dall’intervento che avrebbe dovuto risolvere i suoi problemi al menisco del ginocchio destro, lesionato a fine luglio durante la tournée in Usa.”

Pogba però è già costato 5,24 milioni di euro lordi di stipendio pur non avendo giocato nemmeno un minuto. Galeotta fu la scelta della terapia conservativa. Si poteva optare per l’operazione ma il francese ha scelto la terapia per poter essere protagonista al Mondiale. Non è finita bene.

Intanto, continua la Gazzetta,

“il Polpo inizierà un programma personalizzato in campo e, se tutto filerà liscio, dopo Natale si riaggregherà parzialmente al gruppo. Allegri, che sperava di avere la Juve reale a inizio 2023, dovrà aspettare ancora. E i tifosi, che in estate avevano accolto Pogba come il messia, ora si chiedono se ne sia valsa la pena.“