Insigne ha chiesto al Napoli di allenarsi a Castel Volturno fino a gennaio (CorMez)

L’ex capitano è in città per le vacanze. Il club sta valutando la fattibilità dell’ipotesi sotto il profilo burocratico. Insigne cerca alternative

L’ex capitano del Napoli, Lorenzo Insigne, è in città in vacanza con la famiglia, in attesa che riprenda la Mls, ferma fino a gennaio. Il Corriere del Mezzogiorno scrive che Insigne ha chiesto al Napoli la possibilità di allenarsi a Castel Volturno, durante la sua permanenza in città. Il Napoli sta valutando come fare, in particolare per le questioni burocratiche relative al fatto che, ovviamente, ormai Insigne non è più tesserato con il club di De Laurentiis.

“L’ex capitano del Napoli Lorenzo Insigne ha chiesto di utilizzare in questo periodo il centro sportivo di Castel Volturno, il club sta valutando la fattibilità dell’ipotesi sotto il profilo burocratico. Nel frattempo Insigne ha allestito

una palestra a casa sua e sta monitorando altre soluzioni riguardo a campi sportivi in cui allenarsi con il pallone in

vista del rientro a Toronto previsto ad inizio gennaio”.

Due giorni fa fu la stessa società partenopea a pubblicizzare l’arrivo di Insigne a Napoli e la sua visita agli ex compagni di squadra a Castel Volturno. Il club pubblicò due foto sui social. Era il giorno della ripresa degli allenamenti per la squadra di Luciano Spalletti. In uno dei due scatti, Insigne era ritratto in compagnia di Mario Rui, Osimhen e Juan Jesus. Nell’altro, invece, era al fianco dell’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti.

Ieri, intanto, il Napoli ha effettuato l’ultimo allenamento a Castel Volturno prima della partenza per la Turchia, dove la squadra sarà impegnata nella tournée fino al 12 dicembre. De Laurentiis, scrive il Corriere del Mezzogiorno, non dovrebbe seguire la squadra nell’avventura turca.