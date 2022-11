Insigne è a Napoli: visita agli ex compagni di squadra a Castel Volturno

Il Napoli ha pubblicato sui social due scatti che immortalano l’ex capitano in compagnia di alcuni giocatori e del tecnico, Luciano Spalletti

L’ex giocatore del Napoli, nonché capitano, Lorenzo Insigne, è tornato in città in vacanza con la famiglia approfittando della pausa della Mls. Insigne non ha perso l’occasione per andare a salutare gli ex compagni del Napoli a Castel Volturno. La squadra di Luciano Spalletti ha ripreso oggi gli allenamenti presso il centro sportivo dopo l’interruzione del campionato per la pausa per il Mondiale in Qatar. Il club di De Laurentiis ha pubblicato sui social due scatti che ritraggono Insigne a Castel Volturno. In una delle due fotografie, l’ex capitano è in compagnia di Mario Rui, Osimhen e Juan Jesus, nell’altra, è al fianco dell’allenatore, Luciano Spalletti.

Dall’abbigliamento di Spalletti e Insigne si intuisce che Lorenzo si è ambientato bene in Canada, dove la temperatura deve essere ben più glaciale di questo mercoledì comunque freddo che lo ha accolto a Napoli.

Domani la squadra di Spalletti partirà per la Turchia per la tournée con cui impegnerà i giorni fino al 12 dicembre, durante la prima parte della pausa per il Mondiale.

👀 Guardate chi è venuto a trovarci!? 👋 @Lor_Insigne pic.twitter.com/FwQZTFelIL — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 30, 2022