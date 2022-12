Nelle scorse ore non si è allenato con l’Atletico per un problema muscolare alla coscia ma sui social un video lo riprende mentre salta con la fidanzata

In Spagna monta il caso De Paul: non gioca perché infortunato ma balla al concerto della fidanzata

In Spagna monta il caso di Rodrigo De Paul, ex centrocampista dell’Udinese, ora in forza all’Atletico Madrid e fresco Campione del Mondo.

Questa sera sarà assente nel match dell’Atletico contro l’Elche al Wanda Metropolitan. Il motivo della sua assenza non è però da imputare ai giorni di vacanza concessi per i festeggiamenti, bensì, come segnala As, ad un infortunio alla coscia. Infortunio che non gli ha però impedito, qualche giorno fa, di partecipare al concerto della fidanzata ballando.

“Il giocatore argentino non si è allenato con il gruppo perché colpito da infortunio ai muscoli posteriori della coscia, però qualche giorno fa ha saltato al concerto di Tini“.

A Madrid non si è mai visto durante tutta la stagione esprimere le potenzialità da regista e da fantasista mostrate a Udine, per cui i rapporti con tutto l’ambiente dell’Atletico non sono mai sbocciati.

Inoltre, secondo la ricostruzione ufficiale, le ultime critiche si riferiscono alla sua permanenza in Argentina motivata da ragioni familiari, salvo poi uscire sui social un video che lo ritrae sul palco durante uno dei tanti festeggiamenti per la Coppa del Mondo insieme alla famosa fidanzata, la cantante Tini.

¡TINI, DE PAUL Y LA COPA DEL MUNDO! Se vivió un gran momento en el show de la cantante, dónde Motorcito fue homenajeado por todo el público. ¡Dale campeón! pic.twitter.com/gLCm8zKuRs — SportsCenter (@SC_ESPN) December 23, 2022

Nel video si vedono due felici fidanzati, euforici dopo la proposta di convolare a nozze da parte del centrocampista argentino. Da lì è si è scatenato un balletto con Tini a cavalcioni sul suo ragazzo.

In Spagna però ricordano come De Paul fosse fuori per via di un infortunio ai muscoli della coscia, infortunio che parrebbe guarito a vedere il video.