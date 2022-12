Il Ct della Georgia:«Kvaratskhelia ha superato le mie aspettative» (Gazzetta)

Sagnol: «Kvaratskhelia con Spalletti ha un ottimo rapporto e sono convinto che contribuirà molto alla sua crescita».

In una lunga intervista redatta da Salvatore Malfitano alla Gazzetta dello Sport il Ct della Georgia Willy Sagnol ha parlato di Kvaratskhelia. Il talento georgiano del Napoli ha stupito tutti con le sue prestazioni in maglia azzurra e gli occhi sono tutti su di lui. Queste le parole del Ct della Georgia su Kvaratskhelia:

Kvaratskhelia è il miglior georgiano in circolazione?

«È sicuramente il giocatore su cui si stanno soffermando tutti perché l’evoluzione che ha avuto nell’ultimo anno e mezzo è stata assolutamente incredibile. Ha sempre avuto grandi qualità e si è adattato molto velocemente in Italia, ma ora è migliorato in fase realizzativa e sappiamo quanto certe statistiche nel calcio moderno siano importanti».

Si sarebbe aspettato un impatto simile in Serie A?

«Ci speravo, ma ciò che è stato in grado di fare nel campionato italiano e in Champions ha decisamente aumentato le migliori aspettative che riponevo in lui».

Crede che il Napoli sia il contesto più adatto?

«Per ora direi di sì, ma per un calciatore come Kvaratskhelia non si può affermare in senso assoluto. Penso soltanto che ovunque giochi, la cosa più importante sia avere continuità e fiducia da parte dell’allenatore. Con Spalletti ha un ottimo rapporto e sono convinto che contribuirà molto alla sua crescita».

La Gazzetta dello Sport chiede a Sagnol cosa lo ha impressionato in Kvaratskhelia

Quale aspetto l’ha impressionata maggiormente?

«È ambizioso, dentro e fuori dal campo, e lo dimostra ogni giorno in allenamento e nello stile di vita. Ha trovato l’equilibrio giusto tra tutte le componenti per vivere una carriera di spessore. Molti calciatori dicono di voler essere i migliori, spesso però non fanno tutto ciò che possono per esserlo. lui invece sì».

Può diventare uno dei migliori in Europa?

«È difficile rispondere adesso. Lo scopo che deve perseguire è mantenere questo livello nelle prestazioni, è così che si diventa grandi: confermarsi mese dopo mese, anno dopo anno, sempre con una qualità altissima».

.