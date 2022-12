Il Cagliari vuole Nainggolan, che accetterebbe un’offerta al ribasso pur di tornare (Gazzetta)

Per il Ninja in rossoblù sarebbe il terzo rientro in carriera e in generale la quarta avventura col Cagliari.

Nell’edizione odierna della Gazzetta dello Sport si evidenzia l’interesse del Cagliari per Nainggolan. Il centrocampista ex Roma e Inter si è svincolato da poco con l’Anversa per alcuni contrasti con il club belga. Lo tratta così la Gazzetta dello Sport:

“Dopo Claudio Ranieri è la volta di Radja Nainggolan. Il Cagliari per l’anno nuovo spera in un altro grande ritorno. Per il Ninja in rossoblù sarebbe il terzo rientro in carriera e in generale la quarta avventura col Cagliari. Il trentaquattrenne belga arriva da una stagione non facile, condita comunque da 12 presenze e un gol in campionato e da 6 presenze e 2 gol nelle qualificazioni di Conference, ad Anversa.”

Continua il quotidiano sulla voglia di Nainggolan di tornare a Cagliari:

“Però il Ninja ha già aperto a un possibile ritorno, ed è possibile che l’ex Roma e Inter accetti delle offerte al ribasso pur di tornare. Intanto il centrocampista passerà il Capodanno a Cagliari, dove da tempo ha casa, in compagnia degli amici di una vita e della famiglia. E Ranieri, atteso il 3 gennaio all’aeroporto di Elmas, comporrà tra i primi numeri proprio quello di Nainggolan per convincere anche lui al definitivo ritorno con un incontro di persona.”

Se non dovesse arrivare Nainggolan l’opzione resta Machin del Monza secondo la rosea:

“Se Radja non arrivasse l’alternativa è stata individuata in Machin del Monza. Servirà inoltre una rinfrescata sulle fasce e probabilmente un attaccante se Millico verrà ceduto. Lo staff Aspettando il Capodanno e Nainggolan intanto a Cagliari continua a crescere l’attesa per l’arrivo di Ranieri.”