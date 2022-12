Guardian: in Brasile non perdonerebbero la Nazionale di Tite se perdesse contro la Corea del Sud

In un lungo editoriale, l’ex calciatore brasiliano Juninho spiega al The Guardian la pressione che vive il Brasile in questa Coppa del Mondo. Il Brasile è obbligato a vincere contro la Corea. Finire secondi, nel Paese, equivale a finire ultimi.

C’è un’enorme passione per il calcio in Brasile e il modo in cui tutti nel Paese analizzano la nazionale è radicale, a volte semplicistico e spesso travolgente quando si tratta di criticare i giocatori e l’allenatore, facendo sembrare che il calcio sia molto facile per chi gioca, soprattutto se è un giocatore professionista. In Brasile sembra difficile accettare che il calcio, così come la vita, si possa evolvere.

Per questo motivo, la pressione che il Brasile avverte sulle spalle alla vigilia degli ottavi di finale contro la Corea del Sud è enorme.

Il fatto che stiano affrontando la Corea del Sud, che tutti pensano che dovrebbero battere, non fa che aumentare l’aspettativa e la pressione che il Brasile deve affrontare. Sarebbe stato diverso se avessero affrontato Portogallo o Uruguay.

La vittoria contro la Corea del Sud, in Brasile, è vista come un obbligo e questo è un grande peso da portare per l’allenatore, Tite, il suo staff e i giocatori. Il problema più grande che la squadra debba affrontare, anche se è la migliore squadra al mondo, scrive Juninho.



Ciò non significa che i giocatori abbiano paura. Ovviamente no. Al contrario, non vedranno l’ora di farlo. Per raggiungere il livello in cui sono hanno dovuto lavorare molto duramente e superare molte, molte sfide. Sono giocatori professionisti ma – ed ecco il punto – inconsciamente saranno consapevoli che non possono permettersi di sbagliare. Questo può essere sufficiente per impedirti di prendere la decisione giusta nel gioco, per farti evitare di fare un passaggio con un solo tocco per paura di sbagliare. Da qualche parte il cervello ti dice: “Non puoi sbagliare!” che tu lo voglia o no.