Gli interisti spendono 3,50 euro per Inter-Salisburgo su Facebook ma il Salisburgo la trasmette gratis

Primo tempo gratis per tutti poi nella ripresa gli austriaci hanno limitato il loro segnale. Gazzetta esaltata per Mkhitaryan mezzapunta

Gli interisti spendono 3,50 euro per Inter-Salisburgo su Facebook ma il Salisburgo sul suo canale Fb la trasmette gratis, almeno nel primo tempo. Lo scrive la Gazzetta:

I tifosi che hanno speso 3,49 euro per vedere l’amichevole sul canale Facebook nerazzurro avranno gradito lo spettacolo, ma avranno apprezzato meno che fosse gratis sullo stesso account del Salisburgo: per un tempo gli austriaci non hanno limitato il segnale al loro territorio, piccola beffa di Sant’Ambrogio.

Gli interisti se ne saranno fatti una ragione. La Gazzetta si esalta per la vittoria 4-0 sul Salisburgo zeppo di giovani.

Se c’è una cosa che Simone Inzaghi porta in patria da questa mini-tournée nell’isola è la convinzione di avere un’arma offensiva in più: Henrikh Mkhitaryan a ridosso della punta. Ed è lì a certificarlo la prestazione di Micki dietro a Dzeko in questo 4-0 rotondissimo e meritato al Salisburgo: nella seconda amichevole organizzata nel minuscolo stadio di Paola, vicino a La Valletta, l’armeno ha monopolizzato la scena in un innovativo 3-5-1-1. Ha segnato una doppietta, si è visto annullare un altro gol per fuorigioco e ne ha divorato un quarto di testa. Non è l’abbaglio di un momento, ma una traccia da seguire nel futuro, anche perché l’attacco nerazzurro è, al momento, un rebus complesso: impossibile dire ora quale sarà l’umore e il fisico di Lautaro di ritorno dal Qatar, in più il gemello Lukaku sta iniziando solo adesso a mettere benzina nel motore, senza scordare la perenne altalena fisica di Correa.

Certo, davanti c’è quasi un mese di preparazione-bis, ma in questo panorama Mkhitaryan mezzapunta è davvero una tentazione anche per la sfida al Napoli del 4 gennaio.