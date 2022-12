Galliani sui maxi recuperi: «Vedrei bene tempi di 30 minuti effettivi»

«Davvero si gioca troppo poco. Ma il recupero secondo me psicologicamente è diverso dal tempo effettivo, molto diverso. Perché ti viene l’angoscia»

Adriano Galliani, l’amministratore delegato del Monza, che sarebbe pronto a cambiare le regole del gioco del calcio.Intervenuto al discorso di Natale del Monza ieri, Galliani ha risposto alle domande sui maxi recuperi del Mondiale in Qatar che hanno riaperto il dibattito sul tempo effettivo delle partite di calcio. Secondo Galliani allungare l’extra time potrebbe essere un primo passo verso un ragionamento più ampio su come siano organizzati attualmente i tempi regolamentari nel calcio.

«Davvero si gioca troppo poco. Ma il recupero secondo me psicologicamente è diverso dal tempo effettivo, molto diverso. Perché ti viene l’angoscia, lanci lungo. Se vedete nei recuperi giochi in maniera diversa rispetto ai tempi regolamentari.», ha esordito il dirigente del club brianzolo parlando ai cronisti durante il brindisi di Natale del Monza.

«Il calcio secondo me deve arrivare a due tempi di 30 minuti effettivi. Vuol dire che i 30 minuti si calcolano quando il pallone sta girando, quando il pallone si ferma, si ferma anche il tempo. Il portiere sta giù 20 secondi? Il tempo si ferma. Il pallone esce e il ragazzino non te lo restituisce? Fermo. Se fai così poi guardi l’orologio e vedi quanto tempo ci hai impiegato.», ha concluso Galliani sulla questione dei maxi recuperi visti in Qatar.