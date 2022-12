El Pais: nella Spagna di Luis Enrique la costruzione dal basso è legge

Nemmeno nella peggiore emergenza il portiere è autorizzato a spazzare via il pallone. “Quando il portiere gioca con i piedi, deglutiamo per la paura”.

El Pais dedica un pezzo alla famigerata costruzione dal basso. Un must, per la Nazionale spagnola guidata da Luis Enrique.

“Chi gli sta dicendo di entrare in questo casino? Beh, l’allenatore. Da Italia 90 in poi, al portiere è stato vietato di prendere la palla con le mani quando un compagno di squadra gliel’ha consegnata con i piedi”.

Il quotidiano spagnolo continua:

“Il tifoso soffre quando il suo portiere lo fa, si eccita quando il portiere avversario lo fa. In squadre come la Spagna di Luis Enrique (o qualsiasi altra di Guardiola) è la legge: nemmeno nella peggiore emergenza il portiere è autorizzato a lanciare via il pallone per liberarsi di un problema”.

El Pais continua spiegando che il braccio destro di Luis Enrique, Robert Moreno, è molto legato alla scuola che appoggia la costruzione dal basso e che ha spiegato lui stesso il motivo della sua importanza in un raduno Movistar.

“È venuto a dire che se offri al portiere delle scappatoie, se gli permetti delle eccezioni, ne userà sempre di più e finirà per non rispettare un principio fondamentale. È un problema di rischio-beneficio, ha detto”.

Certo, alcune volte l’azione che inizia dal basso si conclude bene, con la squadra che esce bene e la palla che arriva nell’area avversaria. Ma questo compensa il rischio che ci si prende ogni volta?

“Ma compensa il rischio? Anche se oggi sta emergendo una generazione di portieri che gestiscono la palla meglio di quelli del passato, per selezione forzata, gli stessi non hanno ancora l’istinto dei giocatori di campo per scegliere l’opzione migliore o la cattiveria per coprirsi dalle molestie di un avversario. Alcuni cercano di apparire eccessivamente sicuri, qualcosa come “guarda come sono sciolto con la palla sul piede anche se sono un portiere” e questo li fa rischiare”.

E gli attaccanti di livello sanno approfittarne.