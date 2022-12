Oggi Inzaghi testerà il belga contro il Sassuolo, in amichevole. Il tecnico si aspetta conferme. Big Rom ha bisogno di accumulare minuti e respirare il clima partita

È difficile pensare che l’Inter possa mettere sotto il Napoli senza il vero Lukaku (CorSport)

Oggi pomeriggio l’Inter affronterà in amichevole il Sassuolo. Sarà un modo, per Simone Inzaghi, di testare la squadra in vista del Napoli. La ripresa del campionato di Serie A pone di fronte all’Inter la squadra di Spalletti, il 4 gennaio, a San Siro.

Inzaghi è orientato a utilizzare contro il Napoli la stessa formazione che metterà in campo oggi. Il vero test sarà quello su Lukaku. Il Corriere dello Sport scrive:

“Contro il Sassuolo, questo pomeriggio (ore 17, diretta Sky), Inzaghi testerà l’Inter destinata a sfidare il Napoli nello scontro diretto del 4 gennaio. Sono ridotti al minimo, ormai, i dubbi del tecnico nerazzurro. Più che altro occorre verificare le condizioni di alcuni suoi elementi: uno su tutti, Lukaku”.

Una settimana fa il belga è stato impiegato contro la Reggina. Avrebbe dovuto restare in campo solo 45 minuti, invece ne ha giocati 87 ed ha anche segnato un gol. Ma non basta: occorrono conferme. Nella prima parte di stagione l’Inter non ha mai potuto contare su Lukaku. Si è fatto male il 28 agosto, dopo aver giocato appena 3 gare di campionato e aver segnato un gol, ed è rimasto fermo per due mesi. Poi, rientrato in campo per un paio di spezzoni di gara, il nuovo stop per una ricaduta sulla cicatrice del precedente infortunio. A meno che non torni il Lukaku della prima esperienza all’Inter, scrive il quotidiano sportivo, è difficile pensare che questa Inter possa insidiare il Napoli visto fino alla sosta per il Mondiale.

“Tuttavia, per quando visto finora, appare complicato immaginare un’Inter capace di mettere sotto la squadra di Spalletti, imbattuta e fermata solo due volte sul pari, senza il vero Lukaku. La sfida con il Sassuolo, insomma, darà ulteriori risposte in questo senso, perché Big Rom ha bisogno di accumulare minuti e respirare finalmente e definitivamente il clima partita”.

Oggi al suo fianco giocherà Dzeko, in attesa che rientri Lautaro.

“Il tandem bosniaco-belga deve ancora costruire la sua intesa, i due bomber, però, hanno le caratteristiche giuste non solo per coesistere, ma anche per mettere in difficoltà le difese avversarie. Contro la Reggina sono andati entrambi a segno e si è trattato certamente di un primo segnale. Ma non il Sassuolo Inzaghi attende nuove indicazioni”.