Deschamps: «Il lavoratore morto? Può essere la vostra priorità, ma noi siamo qui per un Mondiale»

« Immagino che l’Inghilterra prenderà dei provvedimenti per fermare Mbappé, come hanno fatto i precedenti quattro avversari. Ha questa capacità di fare la differenza, anche nell’ultima partita quando non era al massimo della forma. Ma Kylian rimarrà sempre Kylian ».

«È sempre un argomento delicato. L’ho saputo e porgo le mie più sincere condoglianze. Per il resto, può essere la vostra priorità, perdonatemi, ma io sono in competizione. E non significa che sono insensibile o che sono in una bolla. L’una cosa non impedisce l’altra. I giocatori francesi hanno fatto delle cose. Cos’altro vuoi che risponda? Non è uno scappare dalla domanda ma qui siamo sportivi per un evento sportivo. Sfortunatamente, un atleta non ha la capacità di risolvere i problemi dell’altro. C’è un uomo che ha perso la vita. Parlare di lui è rispettarlo, dirà qualcuno. Ma per la sua famiglia deve essere un dolore immenso».