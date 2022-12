Bagni: «Il Napoli vincerà lo scudetto con più di otto punti di vantaggio»

Alla Gazzetta: «In Champions è già ai quarti di finale e spero che incontri il Real Madrid, non me ne voglia Ancelotti ma li vedo in calo»

Salvatore Bagni intervistato da Maurizio Nicita per la Gazzetta dello Sport:

«Non ho difficoltà ad affermare che gli azzurri vinceranno lo scudetto e anche con più degli otto punti di vantaggio attuali».

E in Champions dove può arrivare il Napoli?

«Dipende dall’avversaria che troverà ai quarti di finale».

Dà già per scontato che l’Eintracht sarà eliminato?

«Sinceramente c’è differenza fra le due formazioni. Poi è chiaro che le partite devi giocarle e vincere. Ma i ragazzi di Spalletti non hanno paura e non soffrono le situazioni ambientali. Per questo dico che poi dipende da chi trovi nelle otto migliori. A mio modesto parere le squadre più forti del Napoli sono Manchester City e Psg. Con tutte le altre se la gioca. Il Bayern mi sembra meno forte, piuttosto vedrete in primavera il Liverpool, che non può sperare nella Premier e sarà concentrato sulla Champions».

Non ha nominato il Real.

«Non me ne voglia il mio caro amico Carlo Ancelotti, ma il Madrid lo vedo in calo. Anzi vi stupirò e vi dico che per i quarti preferirei incrociare il Real piuttosto che un Benfica “affamato e di qualità come il Napoli».