Un anno fa il terribile scontro con Skriniar a San Siro, l’intervento e il lungo stop. Oggi il nigeriano segna ogni 100′ e non ha più paura di nessuno

Ad un anno da Inter-Napoli, Osimhen è un ciclone. Una crescita straordinaria (CorSport)

Oggi Victor Osimhen compie 24 anni e il Corriere dello Sport gli dedica ampio spazio sottolineando in particolare quanto sia cambiato in un anno. Il 21 novembre 2021, Osimhen fu vittima di un terribile incidente a San Siro, contro l’Inter: in uno scontro di gioco con Skriniar si frantumò orbita e zigomo sinistro. A distanza di un anno, l’attaccante nigeriano del Napoli è cresciuto moltissimo, sia in termini di prestazioni che di carattere. Non ha paura di nessuno. È in cima alla classifica dei cannonieri del campionato con 9 gol in 11 partite. Segna un gol ogni 100 minuti.

“Anno fondamentale, quello appena trascorso. Anno che ha vissuto a mille all’ora nonostante una serie di problematiche messe in fila proprio dalla sua ultima passerella al Meazza: novembre 2021, dicevamo, e poi chi l’ha visto più quel tempio del calcio”.

Un anno di crescita straordinario, in cui ha inciso anche la paternità di Osimhen. Da quando è nata la sua piccola Hailey True, a ottobre, il nigeriano è cambiato, cresciuto, maturato. Dedica alla figlia ogni suo gol, come dichiarò lui stesso in un’intervista.

“Finora, dicevamo, sono 9 i suoi graffi in campionato: con il Verona e il Monza in apertura e il resto nelle sei partite giocate dopo aver smaltito l’infortunio in coppa. Un ciclone: 7 reti in 6 giornate, con tanto di perla all’Olimpico con la Roma, tripletta con il Sassuolo e prestazione super con l’Atalanta. Decisivo, appunto: la crescita degli ultimi tempi è stata straordinaria e costante sia sotto l’aspetto professionale, sia sotto il profilo umano. Uomo, padre: a ottobre è nata Hailey True, la sua primogenita e la vita di Victor è cambiata ancora. In meglio: ogni gol è dedicato a lei, ogni cosa è per lei”.