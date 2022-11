«L’obiettivo del Parma è tornare in Europa, e avere una squadra femminile all’altezza»

Il presidente Krause al Guardian: “Faremo lo stadio nuovo e sarà aperto 7 giorni su 7. Buffon è un modello positivo. L’Ajax è un modello, anche se non il solo”

In un’intervista rilasciata al Guardian il presidente del Parma Kyle Krause ha parlato degli obbiettivi della sua squadra. L’imprenditore americano ha sottolineato la grande storia del club emiliano ed ha svelato un retroscena sul trasferimento di Buffon al Parma nel 2021. Queste le parole del presidente del Parma Kyle Krause:

Quali sono le ambizioni del suo progetto con il Parma?

“È molto chiaro: il primo obiettivo è essere promossi. In secondo luogo, dobbiamo mantenere quello stato. E poi… sogniamo in grande, ovviamente, ma ci vuole tempo. Perché il Parma abbia successo, dobbiamo sviluppare la nostra accademia e produrre i nostri giocatori.”

La sua ambizione è anche costruire una squadra femminile di alto livello.

“Quando sono arrivato, il Parma aveva una squadra femminile di quarta divisione che non aveva ricevuto attenzione e attenzione da parte della dirigenza del club. Poi abbiamo avuto l’opportunità di entrare in Serie A dall’Empoli e vogliamo fare grandi cose. Vengo dall’America e mi sembra strano che un ragazzino non abbia la stessa opportunità di praticare questo sport, maschio o femmina. È la cosa giusta da fare e siamo qui anche per gestire un’impresa. Quindi per me è parte integrante di ciò che facciamo.”

Sta costruendo un nuovo stadio e ampliando il campo di allenamento:

“Oggi hai bisogno di uno stadio che possa supportare quello che stai facendo. Voglio che lo stadio sia un posto dove andare sette giorni su sette. Quel supporto che ottieni poi torna e aiuta a costruire il resto del club. Stiamo acquistando il terreno intorno al nostro centro di formazione e vogliamo portare qui tutte le nostre squadre. Avere un centro di allenamento adeguato è uno strumento per le nostre squadre giovanili e prime per essere competitive.”

Il suo modello?

“Non abbiamo un club specifico come modello. Osserviamo esempi importanti di club molto diversi tra luogo. In primo luogo, voglio citare l’Ajax. Che modello: fanno crescere i calciatori e non si guarda solo ai giocatori che arrivano in prima squadra, ma a tutti quelli del vivaio dell’Ajax che giocano in prima squadra in tutta Europa. Altri club hanno fatto grandi cose dal punto di vista commerciale. Come il Barcellona e il Bayern”.

Come ha convinto Gigi Buffon a passare al Parma in seconda divisione?

“In realtà è stata una trattativa abbastanza facile, nel senso che c’era una ragione emotiva per Gigi per essere qui e c’era una ragione professionale ed emotiva per noi per avere Gigi. Mi sono avvicinato a Gigi quando ci siamo visti nello spogliatoio dell’Allianz Stadium dopo la partita di Juventus-Parma del 2021. Gli ho detto: “Gigi, vuoi venire a Parma?” E lui rise. Gigi ride sempre! Voleva due settimane di riposo dopo la stagione per pensare ai suoi prossimi passi. Quindi abbiamo aspettato e poi ha detto: “Sì, voglio farlo, i miei figli non mi hanno mai visto giocare lì”. È un leader fantastico. Sì, è il nostro portiere, ma poi lo guardi e lui è solo in vantaggio. È un modello positivo.”

La sua missione è riportare il Parma ai massimi livelli d’Europa?

“Abbiamo questa storia fantastica che non molti club in Europa hanno. Non sappiamo quanti anni ci vorranno, ma l’obiettivo è tornare in Europa e riportare il Parma a competere a quei livelli.”