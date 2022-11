Van Gaal e le convocazioni FaceTime: «Ho parlato con un giocatore appena sveglio, era nudo»

Tutto il mondo è paese e anche in Olanda le scelte fanno discutere. Out Cillessen. “Non so chi abbia visto le partite del NEC nelle ultime settimane, ma Cillessen non è stato nella sua forma migliore nelle ultime settimane. È naturale che Cillessen sia deluso. Posso capirlo. È il portiere più esperto e ha sempre giocato per la nazionale. Volevo chiamare Frimpong qualche mese fa, ma si è infortunato. Simons si è fatto notare al PSV. L’unico portiere davvero in forma nelle ultime settimane è Noppert anche se non so come sarà la prossima e non ha alcuna esperienza in Coppa del Mondo o in qualsiasi trofeo internazionale”.