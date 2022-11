Tchouaméni: «Il successo di un giocatore dipende per il 70% dalla sua mente e per il 30% dal talento»

A L’Equipe: «Ho un sacco di citazioni motivazionali sul telefono, le leggo prima delle partite. Se non stimoli la mente anche il corpo ne risente»

Su L’Equipe una lunghissima intervista ad Aurélien Tchouaméni, centrocampista 22enne del Real Madrid e della Nazionale francese. Racconta che spesso gli dicono che è già vecchio, perché è più maturo dell’età anagrafica.

«Mi viene spesso detto che sto invecchiando, ma me lo dicono a 22 anni come me lo dicevano a 16. E’ sempre stato nella mia natura. Quando ero più giovane, sono cresciuto molto con persone più anziane di me. Questo mi ha reso più maturo e mi ha spinto ad assumermi responsabilità. È anche perché ho lasciato la famiglia a 13 anni. Una delle mie caratteristiche principali è la calma, cerco sempre di mantenere il controllo e di padroneggiare ciò che posso padroneggiare».

Senti di aver sacrificato la tua giovinezza?

«Il mio obiettivo era diventare un professionista e fare una grande carriera. Questo è ciò che “mi ha spinto”. Non lo vedo come un sacrificio. Non possiamo avere tutto nella vita. Sei costretto a fare delle concessioni per raggiungere determinati obiettivi. Se non vuoi fare queste concessioni, il tuo obiettivo non lo raggiungerai».

La pressione sembra scivolare su di te. L’hai mai sentita?

«A 11-12 anni, quando ho iniziato nella scuola calcio a Bordeaux, giocavo le partite senza mangiare, a causa della forte pressione. Con l’esperienza, è passata. Eravamo in 50, 60 e tutti pensavano che avrebbero avuto successo. Ci sono forse quattro o cinque che hanno fatto carriera».

È una forma di lotta per la sopravvivenza, come in Squid Game?

«Non tutti hanno lo stesso talento, le stesse qualità e, soprattutto, la stessa mente. È una selezione naturale tra le persone che saranno abbastanza forti per continuare a superare se stesse e quelle che ristagneranno. Alla fine, c’è così tanta concorrenza che non c’è spazio per l’errore».

100 milioni di euro per sbarcare al Real, non è una cifra da capogiro?

«Non sento questa pressione. Nella mia testa, sono costruito per questo. Questo è il mio destino. Questo significa che ho lavorato, ho fatto in modo di arrivare qui. Ora che ci sono, cosa faccio? Devo guadagnarmi il posto, devo esibirmi, devo vincere titoli. Quindi non sono qui per guardare, per meravigliarmi. Sento di essere dove ho sempre voluto essere. Sono dove devo essere».

Tchouaméni racconta quanto è importante la mente e come ci lavora.

«Ho imparato ad avvicinarmi alle partite, a concentrarmi sul mio piano di gioco. Allo stadio stadio ignoro il rumore, il pubblico. A Bordeaux, ricordo che c’erano tensioni tra la dirigenza e i tifosi, che si divertivano per dieci minuti a gridare come matti e per altri dieci a tacere. Alla fine della partita, i giocatori ne parlavano nello spogliatoio, e non avevo davvero idea di cosa fosse successo perché ero solo concentrato, non riuscivo a sentire cosa veniva detto in giro».

La mente è un muscolo che deve essere stimolato?

«Sì, se non stimoli il tuo corpo e la tua mente si addormenta, avrai problemi fisici. Penso che i giocatori che hanno molti infortuni sviluppino un po’ più di apprensione. Se sei più teso, questo favorisce le lesioni».

Nel successo di un giocatore, quale parte attribuisci al lavoro, alla mente e al talento?

«Per me, il lavoro e la mente sono la stessa cosa perché la mente va allenata. Non voglio dire 70% mentale e 30% talento, significherebbe che tutte le persone che decidono di lavorare per diventare grandi giocatori avranno successo. Talento e dono occupano un posto di rilievo, quindi preferirei dire 60% mentale e 40% talento, o 50-50, dobbiamo rimanere realistici».

Continua:

«La paura del fallimento deve sempre essere inferiore al desiderio di successo. Molto semplicemente. L’ho letto in un libro sulla mentalità dei campioni. Ho un sacco di citazioni nel mio telefono. Le rileggo spesso, prima delle partite. Mi aiuta a entrare in una bolla particolare».

Parla dei commenti social dopo le partite.

«Li guardo sempre meno. Quello che vorrei, a volte, è che le persone fossero più misurate in quello che dicono. È necessario prendere tempo prima di lodare un giocatore, ma anche prima di distruggerlo».

Hai mai risposto agli haters?

«Mai. Quando esci dal gioco, quando vedi 200 o 300 commenti negativi su di te, può inevitabilmente influenzare la tua stima e soprattutto la tua fiducia. Il giorno dopo, o decidi di spingere ulteriormente i limiti e cercare di mettere a tacere questi detrattori, o collassi e qualcun altro prenderà il tuo posto. E’ così che va».

Quale traccia vorresti lasciare?

«Voglio essere uno dei migliori, sia nella mia posizione, in Francia o nel mondo, questo è ciò che mi motiva ad alzarmi ogni mattina. Non mi piace fare qualcosa e essere solo di passaggio, essere neutrale. Voglio fare la storia, vincere titoli e che alla fine il mio nome sia scritto da qualche parte».

Hai conosciuto molti ex allenatori internazionali (Ancelotti, Deschamps, Sousa, Poyet, Gourvennec, N. Kovac). Quando parli con loro è solo perché le istruzioni hanno un senso o perché sei appassionato della professione di allenatore?

«Francamente, fare l’allenatore, in un futuro, non è qualcosa che mi incanta. Ma tra dieci anni forse la mia risposta sarà diversa. Quando parlo con gli allenatori, è soprattutto per imparare. Cerco di assorbire, di memorizzare quante più informazioni possibili. Sono una persona curiosa, cerco di fare in modo di mettere tutto a posto per progredire, ma non solo nello sport. Leggo libri, guardo documentari stimolanti sui viaggi, mi nutro di figure diverse».