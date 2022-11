Stramaccioni racconta il calcio senza pensare che lui è il re e tu uno stronzo qualunque (Libero)

Tifa entusiasmo e quindi tifa tutti. In Iran è un eroe e a differenza di tanti che fanno parte del luccicante universo del calcio, non se la tira

Su Libero, Fabrizio Biasin tesse l’elogio di Andrea Stramaccioni, voce di commento del Mondiale in Qatar per la Rai. Lo definisce la seconda voce più bella del Mondiale.

“perché sa le cose e te le dice come se tu e lui foste davanti a uno spritz, mica come se lui fosse il re del calcio e tu uno stronzo qualunque“.

Presto tornerà a fare l’allenatore e purtroppo, al suo posto, arriverà

“un qualunque ex calciatore del tipo «io lo posso dire, non tu, perché io ho giocato a calcio» e sentirai tantissimo la sua mancanza”.

Biasin continua:

“Andrea Stramaccioni ti spiega perché l’Arabia Saudita gioca in un modo e l’Iran in un altro, ti spiega chi è Al Tambakti e chi Majid Hosseini, ti spiega i movimenti come farebbe con un Pulcino il primo giorno dell’allenamento e lo fa con l’entusiasmo di un barboncino quando vede il padrone dopo una lunga giornata di lavoro”.

Ieri ha raccontato Galles-Iran, “e lo ha fatto con i tempi giusti, senza rompere le balle al titolare della telecronaca, senza pestargli i piedi, lo ha fatto con rispetto ma in maniera cazzutissima, ché se c’è da dire che uno ha sbagliato non dice «poteva fare meglio», dice «è totalmente fuori partita»”.

Non gli interessa mostrare la sua imparzialità, continua Biasin, “perché lui “tifa entusiasmo” e quindi tifa tutti, ma se vince l’Iran è più contento perché, in Iran, lui, è un eroe”. Lo dimostra il seguito dei suoi social.

“Andrea Stramaccioni si merita il meglio e sapete perché? Perché pur facendo parte del luccicante universo nel calcio ha un pregio assai raro da quelle parti: non se la tira“.