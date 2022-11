Serie A, Casini: «I playoff? Il calcio è fatto anche di tradizione»

Casini all’evento organizzato dal Coni: «L’urgenza stadi va affrontata, a meta dicembre presenteremo la riforma del calcio»

Lorenzo Casini, presidente della Lega Serie A, ha rilasciato delle dichiarazioni durante dell’evento “La Storia siamo noi” promosso dal Museo del Calcio di Coverciano presso il Salone d’Onore del Coni. Il presidente ha annunciato una proposta che rivoluzionerà la Serie A. Queste le dichiarazioni di Casini riportate dall’ANSA sulla riforma della Serie A:

“Siamo al lavoro per le proposte del calcio da presentare in federazione. Noi come Serie A lavoriamo sui problemi della nostra lega e su come può intersecarsi con i problemi delle altre leghe, questo è l’obiettivo. Poi ci sarà una commissione riforme, l’assemblea di lega e per metà dicembre avremo un manifesto di proposta da presentare. Playoff? È un discorso complesso, ha pro e contro con effetti sulla regular season. La Premier ha i playoff? La Serie A sarebbe il primo dei top campionati ad averli. Il calcio è anche fatto di tradizione, ci vogliono analisi serie dal punto di visto finanziario e dell’impatto su tutte le squadre. I grandi eventi come Euro 2032? sono un’occasione straordinaria per migliorare gli impianti e tutto ciò che ruota intorno. Dobbiamo però lavorare anche indipendentemente dai grandi eventi, l’urgenza stadi va affrontata subito e la Serie A è a disposizione”.

Queste le sue dichiarazioni in merito alla riforma che vede coinvolta la Serie A.