Salernitana-Cremonese, Lovato esce per un colpo alla testa, è in ospedale

La Gazzetta riporta che il difensore, svenuto per pochi minuti in campo, è stato trasportato in ospedale per un tac

Finisce 2-2 ta Salernitana e Cremonese, nonostante i due rigori parati da Sepe con grande dispiacere dei tifosi. Sul finire del primo tempo, il difensore Matteo Lovato è crollato a terra dopo un contrasto con Okereke e un colpo fortuito al capo. Compagni e avversari, in particolare il capitano della Cremonese, Buonaiuto, a preoccuparsi perché Lovato sembrava non reagire. Lovato non aveva disputato una grande partita fino a quel momento risultando ancora in ritardo di condizione. Al momento, come riporta la Gazzetta dello Sport, il difensore originario di Monselice, 22 anni, è in ospedale, dove è stato sottoposto ad una Tac per valutare le sue condizioni.

Il giocatore è stato subito soccorso e adagiato su una barella: il suo mancamento è durato pochi istanti, tanto che nella conferenza post partita il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, aveva detto su di lui

“Non ho avuto modo di informarmi su come sta. Si era anche tagliato i capelli per cercare di invertire la rotta. L’importante è che non sia nulla di serio e torni presto in campo, questa era la seconda partita che giocava, se non li butti dentro non giocano mai. In alcune situazioni è stato poco veloce, ma fa parte del processo di crescita di cui parlo sempre, non l’ho tolto perché voglio dare grande fiducia ai ragazzi, accetto l’errore tecnico, ma stava facendo la sua partita”.