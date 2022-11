Ryanair sfotte Juve e Ferrari: «Ecco il nuovo amministratore delegato bianconero, Binotto»

Il doppio colpo sui social della compagnia aerea: il boss della Ferrari dimissionario in volo da Bologna a Torino

Un altro colpaccio del geniale social media manager di Ryanair: inimicarsi con un solo tweet i tifosi della Juventus e della Ferrari. La compagnia aerea, nota per la sua strategia di marketing aggressiva, sfotte sui social il terremoto bianconero e il contemporaneo repulisti in Ferrari. E unendo le due cose pubblica la foto di Mattia Binotto (neo-dimesso Team Principal della Rossa) con la sua carta d’imbarco da Bologna con destinazione Torino, in volo verso la carica di nuovo Ad della Juventus: “Juventus, il vostro nuovo Amministratore Delegato sta arrivando”.

Considerato il precedente passaggio dalla Ferrari alla Juve di Arrivabene non sarebbe nemmeno una stortura eccessiva, non fosse che Binotto sui social ormai affonda in un oceano di meme, dopo la deludente stagione in Formula Uno.