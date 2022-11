Panama-Camerun 1-1, Anguissa fa l’assist per il gol di Choupo-Moting VIDEO

Termina sull’1-1 l’ amichevole tra le nazionali del Camerun e Panama. Nella selezione africana hanno giocato titolari tre calciatori ben conosciuti in Italia: Onana (Inter), Hongla (Hellas) e Anguissa (Napoli), quest’ultimo autore dell’assist per il gol del momentaneo vantaggio firmato Choupo-Moting. All’intervallo è entrato in campo anche Ebosse, dell’Udinese. Anguissa ha giocato tutta la partita: il centrocampista azzurro inizierà il Mondiale il 24 novembre con il match di esordio Svizzera-Camerun.