Osimhen ha battuto Valverde, Gavi, Alvarez. Nonostante gli infortuni e la Serie A

Il premio al Globe Soccer e la concorrenza battuta dimostrano che l’attaccante nigeriano è considerato un potenziale fuoriclasse (come peraltro sta dimostrando)

Victor Osimhen è stato premiato come miglior giocatore emergente alla tredicesima edizione del Globe Soccer Award. Il nigeriano ha superato la concorrenza di Leao del Milan, Valverde e Camavinga del Real Madrid, Gavi del Barcellona, Julian Alvarez del Manchester City e Jude Bellingham del Borussia Dortmund. Riconoscimento che premia non solo l’attaccante ma anche l’intuito del Napoli nel prelevarlo per 70 milioni dal Lille nel 2020.

Osimhen è stato premiato come miglior emergente. E ha battuto una concorrenza che gioca in campionati più importanti della Serie A. Il nigeriano è stato anche particolarmente sfortunato nelle prime due annate napoletane. La sua prima stagione in azzurro fu molto tormentata: dopo appena due mesi, in Nazionale s’infortunò alla spalla e rimase fuori fino a gennaio. Poi il caos dovuto al Covid e quando sembrava essere tornato a disposizione, ecco l’infortunio alla testa che compromise il resto della stagione. Il 2021 non andò meglio. Per colpa dell’infortunio allo zigomo il nigeriano saltò dodici partite e prima di un impiego completo si dovette aspettare aprile.

La speranza di Spalletti, società e tifosi, è di vederlo per tutto il resto della stagione. Osimhen non ha ancora mostrato i suoi limiti, anzi, si sta evolvendo. Alla sua straripante forza atletica, sta affiancando il lavoro con la squadra che gli sta inculcando Luciano Spalletti. Dialoga di più con i compagni, lega il gioco, è un leader in campo. La sua crescita deve passare dal continuare a migliorare la sua tecnica e la sua qualità, come dice Capello. Anche se, ad esempio, il gol contro la Roma è di quelli da grande centravanti. Al momento ce lo godiamo in tutta la prepotenza, è anche capocannoniere della Serie A con 9 gol e senza rigori.

Ad essere state premiate sono state le potenzialità di Osimhen, è stato considerato in prospettiva superiore a calciatori internazionali affermato. Tutto questo giocando in un campionato meno come la Serie A e dopo due stagioni contraddistinte da infortuni.