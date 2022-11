Neymar: «Sono figlio del Dio dell’Impossibile, tornerò»

Neymar: «Sono sicuro che avrò la possibilità di tornare perché farò del mio meglio per aiutare il mio paese, i miei compagni e me stesso.»

Neymar scrive un lungo post su Instagram dove racconta la sua emozione per l’infortunio e la sua voglia di tornare ad aiutare il Brasile e i suoi compagni. Il messaggio sui social recita:

«L’orgoglio e l’amore che provo nell’indossare la maglia non si spiega. Se Dio mi desse la possibilità di scegliere un paese da nascere, lui sarebbe il BRASILE.

Niente nella mia vita è stato dato o facile, ho sempre dovuto inseguire i miei sogni e i miei obiettivi. Non desiderare mai il male di qualcuno, ma aiutare chi ne aveva bisogno.

Oggi è diventato uno dei momenti più difficili della mia carriera… e ancora in un Mondiale mi sono infortunato, è noioso, farà male ma sono sicuro che avrò la possibilità di tornare perché farò del mio meglio per aiutare il mio paese, i miei compagni e me stesso.

Troppo tempo di attesa che il nemico mi abbatti in questo modo? MAI!

Sono FIGLIO DEL DIO DELL’IMPOSSIBILE e la mia FEDE è infinita ».

L’obbiettivo di O Ney sarebbe quello di tornare il prima possibile, ma intanto sarà Rodrygo a fare le sue veci.

Il Ct verdeoro Tite ha parlato dell’infortunio al 10 brasiliano, dichiarando:

«Siamo fiduciosi, Neymar giocherà ancora in Qatar, il suo Mondiale non è finito. Ha sentito dolore, ma ha deciso di rimanere in campo per aiutare i compagni fino al momento in cui non ha più potuto continuare ed è stato sostituito. Questo è encomiabile, non ho visto che era infortunato, il suo atteggiamento mi ha tratto in inganno».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da NJ 🇧🇷 (@neymarjr)