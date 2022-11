Nagatomo nella storia del Giappone: è il primo a giocare quattro Mondiali

L’ex Inter, ora al Tokyo FC, ha giocato 137 partite con la Nazionale. Il Giappone è nel gruppo con Spagna, Germania e Costa Rica

Il Giappone ha iniziato a lavorare sabato scorso presso le strutture di Al Sadd SC a Doha tra i convocati c’è anche Yuto Nagatomo. Moriyasu, il loro allenatore, non ha voluto perdere un solo momento e il gruppo sbarcato giovedì è composto principalmente da giocatori che giocano nel campionato giapponese, in attesa del resto dei nazionali che si sono uniti a poco a poco.

A guidare la spedizione c’è anche Yuto Nagatomo, 36 anni. L’ex difensore dell’Inter, ora al Tokyo FC, è uno dei giocatori più stimati del calcio giapponese e sta per entrare nella storia. Diventerà il primo giapponese a giocare in quattro Mondiali, ad affermare tutto è As. Oltre all’Inter, il terzino sinistro ha attraversato Marsiglia, Galatasaray e Cesena, nel calcio europeo. Parte da titolare nella sua demarcazione anche per Moriyasu. Sono 137 le partite in nazionale per Nagatomo con la maglia dei Blue Samurai.

Il Giappone è inserito nel girone E, insieme a Spagna, Germania e Costa Rica. Inizierà la sua partecipazione alla Coppa del Mondo contro la squadra tedesca il 23 novembre alle 14:00. Le ultime due partite di riscaldamento si sono concluse con una vittoria per 2-0 sugli Stati Uniti e un pareggio a reti inviolate con l’Ecuador a settembre. Nonostante il Gruppo complicato il Giappone può sperare in una qualificazione alla prossima fase del Mondiale