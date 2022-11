Monza-Verona, Pablo Marì torna allo stadio dopo l’accoltellamento di Assago (VIDEO)

Il difensore è reduce dall’intervento subito per l’aggressione di un uomo con problemi psichici. Ha ricevuto il saluto della folla e dei suoi compagni

Il Monza gioca in casa contro il Verona e allo stadio si rivede Pablo Marì. Il difensore ha salutato il suo pubblico sul terreno di gioco, ricevendo gli applausi degli spettatori presenti. E’ la prima volta che il centrale del Monza fa la sua comparsa in pubblico dopo l’accoltellamento subito in un centro commerciale di Assago qualche settimana fa. Un uomo con problemi psichici lo accoltellò alla schiena con altri avventori, provocando anche la morte di uno dei clienti del supermercato. Il giocatore, in prestito dall’Arsenal, tornerà in campo non prima di due mesi. Ha subito un intervento per la sutura dei muscoli danneggiati dall’accoltellamento. Ha salutato i compagni mentre si riscaldavano nel pre partita e ha ricevuto la calda accoglienza dei suoi tifosi. La Lega Serie A ha pubblicato il video che ne immortala il ritorno in campo, anche se da semplice spettatore.

Qualche giorno fa l’allenatore del Monza definì Pablo Marì un miracolato, stessa definizione data dall’équipe che lo ha operato. Commentava così Palladino la richiesta di rinvio avanzata per la partita successiva all’aggressione, quando la notizia dell’accoltellamento aveva sconvolto la squadra del Monza.

«Non è che non volessimo giocare. Le prime notizie hanno scosso tutto il gruppo ed è normale che siamo rimasti scioccati. Inizialmente si pensava ad un rinvio, ma la squadra ha reagito bene soprattutto quando ha saputo che Pablo Marì era fuori pericolo. È stata una settimana brutta, ma allo stesso tempo bella. Pablo Marì è un miracolato. Il nostro dovere è giocare e andare in campo e dare tutto anche per il nostro compagno. Non c’è rammarico per il mancato rinvio».