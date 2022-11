Mondiali in Qatar, tutti i giocatori convocati

L’elenco delle 32 Nazionali che prenderanno parte ai Mondiali con l’elenco dei calciatori convocati

Partono tra pochi giorni i Mondiali di calcio in Qatar, le mille polemiche che hanno preceduto i giochi, si stanno per spegnere a favore del calcio giocato che vedrà in campo 32 Federazioni e tantissimi campioni. Assente purtroppo l’Italia di Mancini.

Di seguito l’elenco di tutte le Nazionali che prenderanno parte ai Mondiali con l’elenco dei calciatori convocati

I convocati per i Mondiali dell’Argentina

Il commissario tecnico Scaloni ha convocato ventisei calciatori per il Mondiale in Qatar. Presenti sei calciatori che militano in Serie A.

Portieri : Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River).

: Emiliano Martínez (Aston Villa), Gerónimo Rulli (Villarreal), Franco Armani (River). Difensori: Nahuel Molina (Atlético Madrid), Gonzalo Montiel (Siviglia), Cristian Romero (Tottenham), Germán Pezzella (Betis), Nicolás Otamendi (Benfica), Lisandro Martínez (Manchester United), Marcos Acuña (Siviglia), Nicolás Tagliafico (Olympique Lione), Juan Foyth (Villarreal).

Centrocampisti : Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Siviglia), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen).

: Rodrigo De Paul (Atlético Madrid), Leandro Paredes (Juventus), Alexis Mac Allister (Brighton), Guido Rodríguez (Betis), Alejandro Gómez (Siviglia), Enzo Fernández (Benfica), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen). Attaccanti: Angel Di Maria (Juventus), Lautaro Martinez (Inter), Julián Álvarez (Manchester City), Paulo Dybala (Roma), Nicolas Gonzalez (Fiorentina), Joaquin Correa (Inter), Lionel Messi (París Saint-Germain).

#Qatar2022 El sueño ya comenzó 💪 Ésta es la lista de futbolistas que defenderán la camiseta de la Selección Argentina 🇦🇷#TodosJuntos pic.twitter.com/jwJ3hbzvf0 — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 11, 2022

I convocati per i Mondiali dell’ Arabia Saudita

Anche il commissario tecnico dell’Arabia Saudita ha fatto le sue scelte. Non sono presenti calciatori ‘italiani’.

Portieri: Al-Aqidi (Al-Nassr), Al-Yami (Al-Ahli), Al-Owais (Al-Hilal).

Al-Aqidi (Al-Nassr), Al-Yami (Al-Ahli), Al-Owais (Al-Hilal). Difensori: Abdulhamid (Al-Hilal), Al-Amri (Al-Nassr), Al-Bulayhi (Al-Hilal), Al-Ghannam (Al-Nassr), Madu (Al-Nassr), Al-Shahrani (Al-Hilal), Al-Tombakti (Al-Shabab).

Abdulhamid (Al-Hilal), Al-Amri (Al-Nassr), Al-Bulayhi (Al-Hilal), Al-Ghannam (Al-Nassr), Madu (Al-Nassr), Al-Shahrani (Al-Hilal), Al-Tombakti (Al-Shabab). Centrocampisti: Al-Burayk (Al-Hilal), Al-Faraj (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Al-Hassan (Al-Nassr), Al-Malki (Al-Hilal), Al-Najei (Al-Nassr), Bahbri (Al-Shabab), Kanno (Al-Hilal), Otayf (Al-Hilal), Sharahili (Abha).

Al-Burayk (Al-Hilal), Al-Faraj (Al-Hilal), Nasser Al-Dawsari (Al-Hilal), Salem Al-Dawsari (Al-Hilal), Al-Hassan (Al-Nassr), Al-Malki (Al-Hilal), Al-Najei (Al-Nassr), Bahbri (Al-Shabab), Kanno (Al-Hilal), Otayf (Al-Hilal), Sharahili (Abha). Attaccanti: Al-Brikan (Al-Fateh), Al-Muwalad (Al-Shabab), Al-Oboud (Al-Ittihad), Al-Shehri (Al-Hilal), Asiri (Al-Ahli).

I convocati per i Mondiali dell’Australia

Tra i convocati della Nazionale australiana figura un giocatore che milita nel nostro campionato: si tratta di Hrustic dell’Hellas Verona.

Portieri: Ryan (Copenaghen), Redmayne (Sidney FC), Vukovic (CC Mariners);

Ryan (Copenaghen), Redmayne (Sidney FC), Vukovic (CC Mariners); Difensori: Atkinson (Heart), King (OB), Behich (Dundee), Rowles (Heart), Degenek (Columbus Crew) Souttar (Stoke City), Deng (Albirex Nigata), Wright (Sunderland), Karacic (Brescia);

Atkinson (Heart), King (OB), Behich (Dundee), Rowles (Heart), Degenek (Columbus Crew) Souttar (Stoke City), Deng (Albirex Nigata), Wright (Sunderland), Karacic (Brescia); Centrocampisti: Baccus (St. Mirren), Irvine (St. Pauli), Devlin (Heart), McGree (Middlesbrough), Hrustic (Verona), Mooy (Celtic);

Baccus (St. Mirren), Irvine (St. Pauli), Devlin (Heart), McGree (Middlesbrough), Hrustic (Verona), Mooy (Celtic); Attaccanti: Boyle (Hibernian), Kuol (Central Coast Mariners), Cummings (Central Coast Mariners), Leckie (Melbourne City), Duke (Fagiano Okyama), Mabil (Cadice), Goodwin (Adelaide United), MacLaren (Melbourne City).

I convocati per i Mondiali del Belgio

Il Belgio è senza dubbio una delle Nazionali destinate ad arrivare lontano, almeno sulla carta. Il ct Roberto Martinez chiama anche De Ketelaere del Milan e Lukaku dell’Inter. La lista completa:

Portieri: Casteels (Wolfsburg), Courtois (Real Madrid), Mignolet (Bruges).

Casteels (Wolfsburg), Courtois (Real Madrid), Mignolet (Bruges). Difensori: Alderweireld (Anversa), Debast (Anderlecht), Faes (Leicester), Theate (Rennes), Vertonghen (Anderlercht), Castagne (Leicester), Meunier (Dortmund).

Alderweireld (Anversa), Debast (Anderlecht), Faes (Leicester), Theate (Rennes), Vertonghen (Anderlercht), Castagne (Leicester), Meunier (Dortmund). Centrocampisti: Carrasco (Atletico Madrid), T. Hazard (Dortmund), De Bruyne (Mancheser City), Dendoncker (Aston Villa), Onana (Everton), Tielemans (Leicester), Vanaken (Bruges), Witsel (Atletico Madrid), De Ketelaere (Milan), Doku (Rennes), E. Hazard (Real Madrid).

Carrasco (Atletico Madrid), T. Hazard (Dortmund), De Bruyne (Mancheser City), Dendoncker (Aston Villa), Onana (Everton), Tielemans (Leicester), Vanaken (Bruges), Witsel (Atletico Madrid), De Ketelaere (Milan), Doku (Rennes), E. Hazard (Real Madrid). Attaccanti: Mertens (Galatasaray), Trossard (Brighton), Batshuayi (Fenerbahce), Openda (Lens), Lukaku (Inter).

I convocati per i Mondiali del Brasile Grande attesa per il Brasile, designato da molti come possibile vincitrice dei Mondiali. Tra le fila della nazionale verdeoro presenti gli juventini Danilo, Alex Sandro e Bremer. Portieri: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras);

Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City), Weverton (Palmeiras); Difensori : D. Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus), Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea);

: D. Alves (Pumas), Danilo (Juventus), Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Siviglia), Bremer (Juventus), Militão (Real Madrid), Marquinhos (PSG), Thiago Silva (Chelsea); Centrocampisti: Casemiro (Manchester United), Ribeiro (Flamengo), B. Guimarães (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Paquetá (West Ham);

Casemiro (Manchester United), Ribeiro (Flamengo), B. Guimarães (Newcastle), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Paquetá (West Ham); Attaccanti: Antony (Manchester United), G. Jesus (Arsenal), G. Martinelli (Arsenal), Neymar (PSG), Pedro (Flamengo), Raphinha (Barcellona), Rodrygo (Real Madrid), Richarlison (Tottenham), Vinicius (Real Madrid).

I convocati per i Mondiali del Canada Comunicata anche la lista dei convocati in casa Canada: presenti le stelle Jonathan David e Alphonso Davies. Portieri: Milan Borjan, James Pantemis, Dayne St.Clair

Difensori: Sam Adekugbe, Derek Cornelius, Alistair Johnston, Richie Laryea, Kamal Miller, Steven Vitoria, Joel Waterman

Centrocampisti: Stephen Eustaquio, Liam Fraser, Mark-Anthony Kaye, Ismail Kone, Jonathan Osorio, Samuel Piette, David Wotherspoon

Attaccanti: Tajon Buchanan, Lucas Cavallini, Jonathan David, Alphonso Davies, Junior Hoilett, Cyle Larin, Liam Miller, Ike Ugbo I convocati per i Mondiali del Camerun Il camerun ha già le idee chiare. La lista dei calciatori convocati per il Qatar è già nota. Ci sono gli ‘italiani’ Onana, Ebosse, Hongla ed Anguissa. Portieri : Onana (Inter), Epassy, Ngapandouetnbu;

: Onana (Inter), Epassy, Ngapandouetnbu; Difensori : Castelletto, Ebosse, Fai, Mbaizo, Tolo, Nkoulou, Wooh;

: Castelletto, Ebosse, Fai, Mbaizo, Tolo, Nkoulou, Wooh; Centrocampisti : Ntcham, Ondoa, Hongla, Kunde, Oum Gouet, Zambo Anguissa (Napoli), Ngom;

: Ntcham, Ondoa, Hongla, Kunde, Oum Gouet, Zambo Anguissa (Napoli), Ngom; Attaccanti: Ngamaleu, Bassogog, Mbuemo, Nkoudou, Nsame, Aboubakar, Toko Ekambi, Choupo Moting, Souaibou. Liste des 26 #LionsIndomptables qui iront défendre les couleurs du Cameroun à la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022. PRÉPARATIFS DE LA COUPE DU MONDE FIFA QATAR 2022#CMRJAM | #FRIENDLY | #FIFAWC2022 | #QATAR2022 | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES pic.twitter.com/lwa6mWrUOZ — Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) November 9, 2022

I convocati per i Mondiali della Corea del Sud

A rappresentare la Serie A in Qatar, con la maglia della Corea del Sud, c’è il solo Kim Min-jae della SSC Napoli. Di seguito tutti i convocati:

Portieri: Kim Seung-Gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors);

Kim Seung-Gyu (Al Shabab), Jo Hyeon-Woo (Ulsan Hyundai), Song Bum-Keun (Jeonbuk Motors); Difensori: Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen);

Kim Min-Jae (Napoli), Kim Jin-Su (Jeonbuk Motors), Hong Chul (Daegu FC), Kim Moon-Hwan (Jeonbuk Motors), Yoon Jong-Gyu (FC Seul), Kim Young-gwon (Ulsan Hyundai), Kim Tae-Hwan (Ulsan Hyundai), Kwon Kyung-Won (Gamba Osaka), Cho Yu-Min (Daejon Citizen); Centrocampisti: Jung Woo-Young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiacos), Jeong Woo-Yeong (Friburgo), Lee Kang-In (Maiorca).

Jung Woo-Young (Al Sadd), Na Sang-ho (FC Seul), Paik Seung-ho (Jeonbuk Motors), Son Jun-ho (Shandong Taishan), Song Min-Kyu (Jeonbuk Motors), Kwon Chang-Hoon (Gimcheon Sangmu), Lee Jae-Sung (Mainz), Hwang Hee-Chan (Wolverhampton), Hwang In-Beom (Olympiacos), Jeong Woo-Yeong (Friburgo), Lee Kang-In (Maiorca). Attaccanti: Hwang Ui-Jo (Olympiacos), Cho Gue-sung (Jeonbuk Motors), Son Heung-Min (Tottenham).

I convocati per i Mondiali della Costa Rica

Anche la Costa Rica gioca a carte scoperte. La Nazionale ha diramato i convocati.

Portieri: Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo, Spagna);

Keylor Navas (PSG), Esteban Alvarado (Herediano), Patrick Sequeira (Club Deportivo Lugo, Spagna); Difensori: Francisco Calvo (Konyaspor, Turchia), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda, Arabia Saudita), Daniel Chacon (Colorado Rapids, Usa), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake, Usa), Ronaldo Matarrita (Cincinnati, Usa);

Francisco Calvo (Konyaspor, Turchia), Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Kendall Waston (Saprissa), Oscar Duarte (Al-Wehda, Arabia Saudita), Daniel Chacon (Colorado Rapids, Usa), Keysher Fuller (Herediano), Carlos Martinez (San Carlos), Bryan Oviedo (Real Salt Lake, Usa), Ronaldo Matarrita (Cincinnati, Usa); Centrocampisti: Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland, Inghilterra), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest, Inghilterra), Bryan Ruiz (Alajuelense);

Yeltsin Tejeda (Herediano), Celso Borges (Alajuelense), Youstin Salas (Saprissa), Roan Wilson (Municipal Grecia), Gerson Torres (Herediano), Douglas Lopez (Herediano), Jewison Bennette (Sunderland, Inghilterra), Alvaro Zamora (Saprissa), Anthony Hernandez (Puntarenas), Brandon Aguilera (Nottingham Forest, Inghilterra), Bryan Ruiz (Alajuelense); Attaccanti: Joel Campbell (Leon, Messico), Anthony Contreras (Herediano), Johan Venegas (Alajuelense).

I convocati per i Mondiali della Croazia

Il ct Zlatko Dalić ha convocato i migliori uomini a disposizione per la spedizione in Qatar. Quattro i rappresentanti della Serie A: Erlic del Sassuolo, Brozovic dell’Inter, Pasalic dell’Atalanta e Vlasic del Torino. Di seguito la lista completa:

Portieri : Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid).

: Livakovic (Dinamo Zagabria), Ivusic (Osijek), Grbic (Atletico Madrid). Difensori : Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Juranovic (Celtic), Gvardiol (Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Erlic (Sassuolo), J. Sutalo (Dinamo).

: Vida (AEK), Lovren (Zenit), Barisic (Rangers), Juranovic (Celtic), Gvardiol (Lipsia), Sosa (Stoccarda), Stanisic (Bayern), Erlic (Sassuolo), J. Sutalo (Dinamo). Centrocampisti : Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (Salisburgo).

: Modric (Real Madrid), Kovacic (Chelsea), Brozovic (Inter), Pasalic (Atalanta), Vlasic (Torino), Majer (Rennes), Jakic (Eintracht), Sucic (Salisburgo). Attaccanti: Perisic (Tottenham), Kramaric (Hoffenheim), Petkovic (Dinamo Zagabria), Orsic (Dinamo Zagabria), Budimir (Osasuna), Livaja (Hajduk).

I convocati per i Mondiali della Danimarca

Il ct danese Hjulmand ha ufficializzato i ventisei calciatori che partiranno per il Qatar. Presenti Kjaer del Milan e Maehle dell’Atalanta.

Portieri : Schmeichel (Nizza), Christensen (Hertha Berlino) Frederik Rønnow (Union Berlion);

: Schmeichel (Nizza), Christensen (Hertha Berlino) Frederik Rønnow (Union Berlion); Difensori : Andersen (Crystal Palace), Christensen (Barcellona), Maehle (Atalanta), Wass (Brøndby), Larsen (Trabzonspor), Kristensen (Leeds), Nelsson (Galatasaray), Lindstorm (Eintracht Francoforte), Jensen (Brentford), Kjaer (Milan), Alexander Bah (Benfica);

: Andersen (Crystal Palace), Christensen (Barcellona), Maehle (Atalanta), Wass (Brøndby), Larsen (Trabzonspor), Kristensen (Leeds), Nelsson (Galatasaray), Lindstorm (Eintracht Francoforte), Jensen (Brentford), Kjaer (Milan), Alexander Bah (Benfica); Centrocampisti: Delaney (Siviglia), Eriksen (Manchester United), Hojbjerg (Tottenham), Skov Olsen (Brugge), Damsgaard (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford);

Delaney (Siviglia), Eriksen (Manchester United), Hojbjerg (Tottenham), Skov Olsen (Brugge), Damsgaard (Brentford), Christian Nørgaard (Brentford); Attaccanti: Wind (Wolfsburg), Braithwaite (Espanyol), Dolberg (Siviglia), Cornelius (Copenaghen), Yussuf Poulsen (Lipsia), Robert Skov (Hoffenheim).

I convocati per i Mondiali dell’Ecuador

Portieri: Alexander Domínguez (Liga de Quito), Hernán Galindez (Aucas), Moisés Ramírez (Independiente del Valle)

Difensori: Piero Hincapié (Bayer Leverkusen), Robert Arboleda (San Paolo), Pervis Esupiñán (Brighton), Angelo Preciado (Gent), Jackson Porozo (Troyes), Xavier Arreaga (Seattle Sounders), Diego Palacios (Los Angeles FC), Félix Torres (Santos Laguna), William Pacho (Antwerp)

Centrocampisti: Carlos Gruezo (Augsburg), José Cifuentes (Los Angeles FC), Alan Franco (Talleres), Moisés Caicedo (Brighton), Angel Mena (Leon), Jeremy Sarmiento (Brighton), Jhegson Méndez (Los Angeles FC), Ayrton Preciado (Santos Laguna), Romario Ibarra (Pachuca), Gonzalo Plata (Real Valladolid)

Attaccanti: Djorkaeff Reasco (Newell’s Old Boys), Kevin Rodriguez (Ibabura), Enner Valencia (Fenerbahce), Michael Estrada (Cruz Azul)

I convocati per i Mondiali della Francia

Didier Deschamps ha ufficializzato le sue scelte. L’elenco dei convocati per il Mondiale in Qatar vede diversi calciatori della Serie A: Theo Hernandez e Olivier Giroud del Milan, Adrien Rabiot della Juventus.

Portieri: Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes).

Areola (West Ham), Lloris (Tottenham), Mandanda (Rennes). Difensori: L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Disasi (Monaco), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United).

L. Hernandez (Bayern Monaco), T. Hernandez (Milan), Disasi (Monaco), Konaté (Liverpool), Koundé (Barcellona), Pavard (Bayern Monaco), Saliba (Arsenal), Upamecano (Bayern Monaco), Varane (Manchester United). Centrocampisti: Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (OM), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Veretout (OM).

Camavinga (Real Madrid), Fofana (Monaco), Guendouzi (OM), Rabiot (Juventus), Tchouaméni (Real Madrid), Veretout (OM). Attaccanti: Benzema (Real Madrid), Coman (Bayern Monaco), Dembélé (Barcellona), Giroud (Milan), Griezmann (Atletico Madrid), Mbappé (PSG), Nkunku (Lipsia).

𝙇𝙖 𝙡𝙞𝙨𝙩𝙚 des 2️⃣5️⃣ Bleus retenus pour

𝙡𝙖 𝘾𝙤𝙪𝙥𝙚 𝙙𝙪 𝙈𝙤𝙣𝙙𝙚 👊#FiersdetreBleus pic.twitter.com/RpQ0ddN3he — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 9, 2022

I convocati per i Mondiali del Galles

Anche il CT del Galles ha ufficializzato la lista dei giocatori che prenderanno parte ai Mondiali. L’unico membro che gioca in Serie A è Ampadu dello Spezia.

Portieri : Hennessey (Nottingham Forest), Ward (Leicester City), A. Davies (Sheffield United).

: Hennessey (Nottingham Forest), Ward (Leicester City), A. Davies (Sheffield United). Difensori : B. Davies (Tottenham Hotspur), Cabango (Swansea City), Lockyer (Luton Town), Rodon (Rennes), Mepham (Bournemouth), Ampadu (Spezia), Gunter (Wimbledon), N. Williams (Nottingham Forest), Roberts (Burnley), Thomas (Huddersfield Town).

: B. Davies (Tottenham Hotspur), Cabango (Swansea City), Lockyer (Luton Town), Rodon (Rennes), Mepham (Bournemouth), Ampadu (Spezia), Gunter (Wimbledon), N. Williams (Nottingham Forest), Roberts (Burnley), Thomas (Huddersfield Town). Centrocampisti : Allen (Swansea City), Smith (MK Dons), Levitt (Dundee United), Morrell (Portsmouth), J. Williams (Swindon Town), Ramsey (Nizza).

: Allen (Swansea City), Smith (MK Dons), Levitt (Dundee United), Morrell (Portsmouth), J. Williams (Swindon Town), Ramsey (Nizza). Attaccanti: Wilson (Fulham), Colwill (Cardiff City), Bale (Los Angeles FC), Moore (Bournemouth), Harris (Cardiff City), Johnson (Nottingham Forest), James (Fulham).

I convocati per i Mondiali della Germania

La Germania è decisa a fare bella figura in Qatar. Per questo motivo il commissario tecnico Hans-Dieter Flick ha scelto gli uomini migliori. Non ci sono esponenti della Serie A.

Portieri : Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-Andre’ Ter Stegen (Barcellona, Spagna), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte).

: Manuel Neuer (Bayern Monaco), Marc-Andre’ Ter Stegen (Barcellona, Spagna), Kevin Trapp (Eintracht Francoforte). Difensori : Armel Bella Kotchap (Southampton, Inghilterra), Matthias Ginter (Friburgo), Christian Guenter (Friburgo), Thilo Kehler (West Ham United, Inghilterra), Lukas Klostermann (Lipsia), David Raum (Lipsia), Antonio Ruediger (Real Madrid, Spagna), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Suele (Borussia Dortmund).

: Armel Bella Kotchap (Southampton, Inghilterra), Matthias Ginter (Friburgo), Christian Guenter (Friburgo), Thilo Kehler (West Ham United, Inghilterra), Lukas Klostermann (Lipsia), David Raum (Lipsia), Antonio Ruediger (Real Madrid, Spagna), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Niklas Suele (Borussia Dortmund). Centrocampista : Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Fuellkrug (Werder Brema), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Ilkay Gundogan (Manchester City, Inghilterra), Jonas Hoffmann (Borussia Moenchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Thomas Mueller (Bayern Monaco).

: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Julian Brandt (Borussia Dortmund), Niclas Fuellkrug (Werder Brema), Serge Gnabry (Bayern Monaco), Leon Goretzka (Bayern Monaco), Ilkay Gundogan (Manchester City, Inghilterra), Jonas Hoffmann (Borussia Moenchengladbach), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Jamal Musiala (Bayern Monaco), Thomas Mueller (Bayern Monaco). Attaccanti: Mario Goetze (Eintracht Francoforte), Kai Havertz (Chelsea, Inghilterra), Youssoufa Moukoko (Borussia Dortmund), Leroy Sane’ (Bayern Monaco).

I convocati per i Mondiali del Ghana

Anche il CT Otto Addo ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per il Qatar.

Portieri : Manaf Nurudeen (KAS Eupen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Lawrence Ati Zigi (San Gallo).

: Manaf Nurudeen (KAS Eupen), Danlad Ibrahim (Asante Kotoko), Lawrence Ati Zigi (San Gallo). Difensori : Denis Odoi (Bruges), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Alexander Djiku (Strasburgo), Mohammed Salisu (Southampton), Abdul-Rahman Baba (Reading), Gideon Mensah (Auxerre).

: Denis Odoi (Bruges), Tariq Lamptey (Brighton), Alidu Seidu (Clermont), Daniel Amartey (Leicester), Joseph Aidoo (Celta Vigo), Alexander Djiku (Strasburgo), Mohammed Salisu (Southampton), Abdul-Rahman Baba (Reading), Gideon Mensah (Auxerre). Centrocampisti : Andre Ayew (Al-Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (Gent), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel Kofi Kyereh (Friburgo).

: Andre Ayew (Al-Sadd), Thomas Partey (Arsenal), Elisha Owusu (Gent), Salis Abdul Samed (Lens), Mohammed Kudus (Ajax), Daniel Kofi Kyereh (Friburgo). Attaccanti: Daniel Barnieh Afriyie (Hearts of Oak), Kamal Sowah (Bruges), Issahaku Abdul Fatawu (Sporting), Osman Bukari (Stella Rossa), Inaki Williams (Athletic Club), Antoine Semenyo (Bristol), Jordan Ayew (Crystal Palace), Kamaldeen Sulemana (Rennes).

I convocati per i Mondiali del Giappone

Presto detto. Ecco la lista dei convocati del Giappone per i Mondiali.

Portieri : Gonda (Shimizu S-Pulse), Kawashima (Strasburgo), Schmidt (Sint-Truiden);

: Gonda (Shimizu S-Pulse), Kawashima (Strasburgo), Schmidt (Sint-Truiden); Difensori : Endo (Stoccarda), Itakura (Borussia Monchengladbach), Nagatomo (FC Tokyo), Nakayama (Huddersfield Town), Sakai (Urawa Reds), Taniguchi (Kawasaki Frontale), Tomiyasu (Arsenal), Yamane (Kawasaki Frontale), Yoshida (Schalke 04);

: Endo (Stoccarda), Itakura (Borussia Monchengladbach), Nagatomo (FC Tokyo), Nakayama (Huddersfield Town), Sakai (Urawa Reds), Taniguchi (Kawasaki Frontale), Tomiyasu (Arsenal), Yamane (Kawasaki Frontale), Yoshida (Schalke 04); Centrocampisti : Doan (Friburgo), Hiroki Ito (Stoccarda), Kamada (Eintracht Francoforte), Morita (Sporting Lisbona), Minamino (Monaco), Mitoma (Brighton), Shibasaki (Leganes), Soma (Nagoya Grampus), Tanaka (Fortuna Düsseldorf);

: Doan (Friburgo), Hiroki Ito (Stoccarda), Kamada (Eintracht Francoforte), Morita (Sporting Lisbona), Minamino (Monaco), Mitoma (Brighton), Shibasaki (Leganes), Soma (Nagoya Grampus), Tanaka (Fortuna Düsseldorf); Attaccanti: Asano (Bochum), Junya Ito (Stade Reims), Kubo (Real Sociedad), Maeda (Celtic Glasgow), Ueda (Cercle Bruges).

I convocati per i Mondiali dell’Inghilterra

Hanno fatto discutere, e non poco, le scelte di Gareth Southgate. Il ct dell’Inghilterra non ha puntato su alcun ‘italiano’ per i Mondiali in Qatar.

Portieri : Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal).

: Jordan Pickford (Everton), Nick Pope (Newcastle), Aaron Ramsdale (Arsenal). Difensori : Trent Alexander Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal).

: Trent Alexander Arnold (Liverpool), Conor Coady (Everton), Eric Dier (Tottenham), Harry Maguire (Manchester United), Luke Shaw (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Newcastle), Kyle Walker (Manchester City), Ben White (Arsenal). Centrocampisti : Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Calvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham).

: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Conor Gallagher (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Mason Mount (Chelsea), Calvin Phillips (Manchester City), Declan Rice (West Ham). Attaccanti: Phil Foden (Manchester City), Jack Greaslish (Manchester City), Harry Kane (Tottenham), James Maddison (Leicester), Marcus Rashford (Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Raheem Sterling (Chelsea), Callum Wilson (Newcastle).

I convocati per i Mondiali dell’Iran

Diramata anche la lista dei convocati dell’Iran, dove sono presenti le stelle Taremi e Azmoun.

Portieri : Alireza Beiranvand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini, Payam Niazmand.

: Alireza Beiranvand, Amir Abedzadeh, Hossein Hosseini, Payam Niazmand. Difensori : Majid Hosseini, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Milad Mohammadi, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, Abolfazl Jalali.

: Majid Hosseini, Hossein Kanaani, Shoja Khalilzadeh, Morteza Pouraliganji, Sadegh Moharrami, Milad Mohammadi, Ehsan Hajsafi, Ramin Rezaeian, Abolfazl Jalali. Centrocampisti : Saeid Ezatolahi, Ali Karimi, Ahmad Nourollahi, Roozbeh Cheshmi, Saman Ghoddos.

: Saeid Ezatolahi, Ali Karimi, Ahmad Nourollahi, Roozbeh Cheshmi, Saman Ghoddos. Attaccanti: Alireza Jahanbakhsh, Vahid Amiri, Ali Gholizadeh, Mehid Torabi, Sardar Azmoun, Mehdi Taremi, Karim Ansarifard.

I convocati per i Mondiali del Marocco

Tra le fila del Marocco ci sono buoni calciatori pronti a mettersi in vetrina in Qatar. Tra essi ci sono Amrabat e Sabiri dalla Serie A.

Portieri : Bounou (Siviglia), El Kajoui (Hatayspor), Tagnaouti (Wydad Casablanca).

: Bounou (Siviglia), El Kajoui (Hatayspor), Tagnaouti (Wydad Casablanca). Difensori : Aguerd (West Ham), Attiatallah (Raja Casablanca), Benoun (Qatar SC), Dari (Brest), Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern Monaco), Saiss (Besiktas), Yamid (Real Valladolid).

: Aguerd (West Ham), Attiatallah (Raja Casablanca), Benoun (Qatar SC), Dari (Brest), Hakimi (PSG), Mazraoui (Bayern Monaco), Saiss (Besiktas), Yamid (Real Valladolid). Centrocampisti : Amallah (Standard Liegi), Amrabat (Fiorentina), Chair (QPR), El Khannouss (Genk), Jabrane (Wydad Casablanca), Ounahi (Angers), Sabiri (Sampdoria).

: Amallah (Standard Liegi), Amrabat (Fiorentina), Chair (QPR), El Khannouss (Genk), Jabrane (Wydad Casablanca), Ounahi (Angers), Sabiri (Sampdoria). Attaccanti: Aboukhlal (Tolosa), Boufal (Angers), Cheddira (Bari), En-Nesyri (Siviglia), Ezzalzouli (Osasuna), Hamdallah (Al-Ittihad), Ziyech (Chelsea).



I convocati per i Mondiali del Messico

Anche il Messico ha annunciato la propria lista per il Mondiale in Qatar: spicca la presenza di due calciatori che militano in Serie A come Vasquez della Cremonese e Lozano del Napoli.

Portieri : G. Ochoa, A. Talavera, R. Cota.

: G. Ochoa, A. Talavera, R. Cota. Difensori : J. Sànchez, K. Alvarez, N. Araujo, J. Vàsquez (Cremonese) , H. Moreno, C. Montes, G. Arteaga, J. Gallardo.

: J. Sànchez, K. Alvarez, N. Araujo, , H. Moreno, C. Montes, G. Arteaga, J. Gallardo. Centrocampisti : A. Guardado, H. Herrera, C. Rodrìguez, E. Gutierrez, L. Chavez, E. Alvarez, O. Pineda, L. Romo.

: A. Guardado, H. Herrera, C. Rodrìguez, E. Gutierrez, L. Chavez, E. Alvarez, O. Pineda, L. Romo. Attaccanti: R. Alvarado, A. Vega, H. Lozano (Napoli), R. Jimenez, U. Antuna, H. Martìn, R. Funes Mori.

I convocati per i Mondiali dell’Olanda

L’Olanda punta a fare bella figura. Il ct van Gaal punta su diversi membri della Serie A: Dumfries e de Vrij dell’Inter, Koopmeiners e de Roon dell’Atalanta.

Portieri : Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax)

: Justin Bijlow (Feyenoord), Andries Noppert (Heerenveen), Remko Pasveer (Ajax) Difensori : Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen).

: Virgil van Dijk (Liverpool), Nathan Aké (Manchester City), Daley Blind (Ajax), Jurrien Timber (Ajax), Denzel Dumfries (Inter), Stefan de Vrij (Inter), Matthijs de Ligt (Bayern Monaco), Tyrell Malacia (Manchester United), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen). Centrocampisti : Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven)

: Frenkie de Jong (Barcellona), Steven Berghuis (Ajax), Davy Klaassen (Ajax), Teun Koopmeiners (Atalanta), Marten de Roon (Atalanta), Kenneth Taylor (Ajax), Xavi Simons (PSV Eindhoven) Attaccanti: Memphis Depay (Barcellona), Steven Bergwijn (Ajax), Vincent Janssen (Anversa), Luuk de Jong (PSV Eindhoven), Noa Lang (Club Brugge), Wout Weghorst (Besiktas).

I convocati per i Mondiali della Polonia

Tanta Serie A tra le fila della Nazionale polacca. Il pacchetto dei portieri è tutto ‘italiano’, seppur Dragowski dello Spezia sia in forte dubbio dopo il bruttissimo infortunio rimediato con il Verona: confermati invece Skorupski del Bologna e Szczesny della Juventus. In difesa c’è il blucerchiato Bereszynski, Kiwior dello Spezia e Zalewski della Roma. A comandare il centrocampo Zielinski del Napoli, a braccetto con Zurkowski della Firoentina. In attacco lo juventino Milik e Piatek della Salernitana.

Portieri : Dragowski (Spezia), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus).

: Dragowski (Spezia), Skorupski (Bologna), Szczesny (Juventus). Difensori : Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont), Zalewski (Roma).

: Bednarek (Aston Villa), Bereszynski (Sampdoria), Cash (Aston Villa), Glik (Benevento), Gumny (Augsburg), Jedrzejczyk (Legia Varsavia), Kiwior (Spezia), Wieteska (Clermont), Zalewski (Roma). Centrocampisti : Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab), Skoras (Lech Poznan), D. Szymanski (AEK Atene), S. Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Fiorentina).

: Bielik (Birmingham City), Frankowski (Lens), Grosicki (Pogon Szczecin), Kaminski (Wolfsburg), Krychowiak (Al-Shabab), Skoras (Lech Poznan), D. Szymanski (AEK Atene), S. Szymanski (Feyenoord), Zielinski (Napoli), Zurkowski (Fiorentina). Attaccanti: Lewandowski (Barcellona), Milik (Juventus), Piatek (Salernitana), Swiderski (Charlotte FC).

I convocati per i Mondiali del Portogallo

Anche il Portogallo sembra avere molti fari puntati. L’unico giocatore della Serie A scelto dal CT Fernando Santos è il portiere della Roma Rui Patricio.

Portieri : Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), José Sà (Wolverhampton).

: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (Roma), José Sà (Wolverhampton). Difensori : Cancelo (Manchester City), Dalot (Manchester United), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Guerreiro (Borussia Dortmund.

: Cancelo (Manchester City), Dalot (Manchester United), Pepe (Porto), Ruben Dias (Manchester City), Danilo Pereira (PSG), Antonio Silva (Benfica), Nuno Mendes (PSG), Guerreiro (Borussia Dortmund. Centrocampisti : William (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), Palhinha (Fulham), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), Otavio (Porto), Matheus Nunes (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Mario (Benfica).

: William (Betis), Ruben Neves (Wolverhampton), Palhinha (Fulham), Bruno Fernandes (Manchester United), Vitinha (PSG), Otavio (Porto), Matheus Nunes (Wolverhampton), Bernardo Silva (Manchester City), Joao Mario (Benfica). Attaccanti: Cristiano Ronaldo (Manchester United), Joao Felix (Atletico Madrid), Leao (Milan), Horta (Braga), André Silva (Lipsia), Ramos (Benfica).

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira It’s 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG — Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022

I convocati per i Mondiali del Qatar

Vetrina importantissima per la Nazionale del Qatar. Di seguito tutti i calciatori convocati per i Mondiali:

Portieri : Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousuf Hassan (Al-Gharafa).

: Saad Al Sheeb (Al-Sadd), Meshaal Barsham (Al-Sadd), Yousuf Hassan (Al-Gharafa). Difensori : Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al- Rawi (Al-Duhail), Khoukhi Boualem (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Al Amin Homam (Al-Gharafa).

: Pedro Miguel (Al-Sadd), Musaab Khidir (Al-Sadd), Tarek Salman (Al-Sadd), Bassam Al- Rawi (Al-Duhail), Khoukhi Boualem (Al-Sadd), Abdelkarim Hassan (Al-Sadd), Ismaeel Mohammad (Al-Duhail), Al Amin Homam (Al-Gharafa). Centrocampisti : Jassim Jabir (Al-Arabi), Ali Asad (Al-Sadd), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al Hajri (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mustafa Meshaal (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatim (Al Rayyan).

: Jassim Jabir (Al-Arabi), Ali Asad (Al-Sadd), Mohammed Waad (Al-Sadd), Salem Al Hajri (Al-Sadd), Assim Madibo (Al-Duhail), Mustafa Meshaal (Al-Sadd), Karim Boudiaf (Al-Duhail), Abdulaziz Hatim (Al Rayyan). Attaccanti: Akram Afif (Al-Sadd), Hassan Al Haydos (Al-Sadd), Almoez Ali (Al-Duhail), Mohammed Muntari (Al-Duhail), Ahmed Alaa (Al-Gharafa), Naif Al Hadhrami (Al Rayyan), Khalid Muneer (Al-Wakra).

I convocati per i Mondiali del Senegal

A rappresentare il Senegal ben due calciatori ‘italiani’. Si tratta di Ballo-Touré del Milan e dell’attaccante della Salernitana Dia.

Portieri : Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queen’s Park Rangers).

: Edouard Mendy (Chelsea), Alfred Gomis (Rennes), Seny Dieng (Queen’s Park Rangers). Difensori : Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdou Diallo (Lipsia), Fode Ballo-Touré (Milan), Youssouf Sabaly (Betis), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens).

: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Pape Abou Cissé (Olympiacos), Abdou Diallo (Lipsia), Fode Ballo-Touré (Milan), Youssouf Sabaly (Betis), Ismail Jakobs (Monaco), Formose Mendy (Amiens). Centrocampisti : Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton), Moustapha Name (Pafos), Loum Ndiaye (Reading), Krepin Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano)

: Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Marsiglia), Nampalys Mendy (Leicester), Idrissa Gueye (Everton), Moustapha Name (Pafos), Loum Ndiaye (Reading), Krepin Diatta (Monaco), Pathe Ciss (Rayo Vallecano) Attaccanti: Sadio Mané (Bayern Monaco), Ismalia Sarr (Watford), Bamba Dieng (Marsiglia), Boulye Dia (Salernitana), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Iliman Ndiaye (Sheffield United), Nicolas Jackson (Villarreal).

I convocati per i Mondiali della Serbia

La Nazionale serba di Dragan Stojković non va affatto sottovalutata. Tanti i calciatori del nostro campionato convocati per il Qatar: c’è il Milinkovic-Savic del Torino, Milenkovic della Fiorentina, Milinkovic-Savic della Lazio, Lukic del Torino, lo juventino Kostic, Ilic e Lazovic del Verona. In attacco può contare su Vlahovic, Djuricic della Sampdoria e su Jovic della Fiorentina.

Portiere: Marko Dmitrovic (Siviglia), Predrag Rajkovic (Maiorca), Vanja Milinkovic-Savic (Torino)

Difensori: Stefan Mitrovic (Stella Rossa Belgrado), Nikola Milenkovic (Fiorentina), Strahinja Pavlovic (Salisburgo), Milos Veljkovic (Werder Brema), Filip Mladenovic (Legia Varsavia), Strahinja Erakovic (Stella Rossa Belgrado), Srdan Babic (Almeria)

Centrocampisti: Nemanja Gudelj (Siviglia), Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Sasa Lukic (Torino), Marko Grujic (Porto), Filip Kostic (Juventus), Uros Racic (Braga), Nemanja Maksimovic (Getafe), Ivan Ilic (Hellas Verona), Andrija Zivkovic (PAOK), Darko Lazovic (Hellas Verona)

Attaccanti: Dusan Tadic (Ajax), Aleksandar Mitrovic (Fulham), Dusan Vlahovic (Juventus), Filip Djuricic (Sampdoria), Luka Jovic (Fiorentina), Nemanja Radonjic (Torino).

I convocati per i Mondiali della Spagna

Il ct Luis Enrique ha ufficializzato le sue scelte in vista dell’inizio dei Mondiali in Qatar. Nessun calciatore dalla Serie A.

Portieri : Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford).

: Unai Simón (Athletic Bilbao), Robert Sanchez (Brighton), David Raya (Brentford). Difensori : Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcellona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcellona), José Gayá (Valencia).

: Carvajal (Real Madrid), Azpilicueta (Chelsea), Eric García (Barcellona), Hugo Guillamón (Valencia), Pau Torres (Villarreal), Laporte (Manchester City), Jordi Alba (Barcellona), José Gayá (Valencia). Centrocampisti : Busquets (Barcellona), Rodrigo (Leeds), Gavi (Barcellona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedri (Barcellona), Koke (Atletico Madrid).

: Busquets (Barcellona), Rodrigo (Leeds), Gavi (Barcellona), Carlos Soler (PSG), Marcos Llorente (Atlético Madrid), Pedri (Barcellona), Koke (Atletico Madrid). Attaccanti: Ferran Torres (Barcellona), Nico Williams (Athletic Bilbao), Yeremy Pino (Villarreal), Álvaro Morata (Atletico Madrid), Marco Asensio (Real Madrid), Pablo Sarabia (PSG), Dani Olmo (Lipsia), Ansu Fati (Barcellona).

I convocati per i Mondiali degli Stati Uniti

Punta a far bene la Nazionale made in USA. Ai Mondiali di Qatar ci saranno anche Dest del Milan e Mckennie della Juventus.

Portieri: Turner (Arsenal), Johnson (New York City), Horvath (Luton Town).

Difensori: Carter-Vickers (Celtic), Long (New York Red Bulls), Zimmerman (Nashville), Ream (Fulham), Dest (Milan), Moore (Nashville), Robinson (Fulham), Scally (Borussia Moenchengladbach), Yedlin (Inter Miami).

Centrocampisti: Adams (Leeds), Acosta (Los Angeles FC), McKennie (Juventus), Musah (Valencia), Aaronson (Leeds), de la Torre (Celta Vigo), Roldan (Seattle Sounders).

Attaccanti: Pulisic (Chelsea), Reyna (Borussia Dortmund), Weah (Lille), Morris (Seattle Sounders) Ferreira (Dallas), Sargent (Norwich), Wright (Antaliaspor).

I convocati per i Mondiali della Svizzera

Poche sorprese e tante certezze in casa Svizzera. A partire per il Qatar ci sono anche gli ‘italiani’ Ricardo Rodriguez del Torino e Michela Aebischer del Bologna.

Portieri : Yann Sommer (Gladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Köhn (Red Bull Salisburgo);

: Yann Sommer (Gladbach), Gregor Kobel (Borussia Dortmund), Jonas Omlin (Montpellier), Philipp Köhn (Red Bull Salisburgo); Difensori : Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Magonza), Edimilson Fernandes (Magonza);

: Manuel Akanji (Manchester City), Eray Cömert (Valencia), Nico Elvedi (Borussia Mönchengladbach), Ricardo Rodriguez (Torino), Fabian Schär (Newcastle United), Silvan Widmer (Magonza), Edimilson Fernandes (Magonza); Centrocampisti : Michel Aebischer (Bologna), Fabian Frei (Basilea), Remo Freuler (Nottingham), Ardon Jashari (Lucerna), Fabian Rieder (Young Boys), Djibril Sow (Eintracht Froncoforte), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea);

: Michel Aebischer (Bologna), Fabian Frei (Basilea), Remo Freuler (Nottingham), Ardon Jashari (Lucerna), Fabian Rieder (Young Boys), Djibril Sow (Eintracht Froncoforte), Granit Xhaka (Arsenal), Denis Zakaria (Chelsea); Attaccanti: Breel Embolo (Monaco), Christian Fassnacht (Young Boys), Noah Okafor (Red Bull Salisburgo), Haris Seferovic (Galatasaray), Xherdan Shaqiri (Chicago), Renato Steffen (Lugano), Ruben Vargas (Augusta).

I convocati per i Mondiali della Tunisia

Questa la lista dei convocati: presente anche un “italiano”, ossia Bronn della Salernitana.

Portieri : Aymen Dahmane, Bechir Ben Said, Mouez Hassan (Club Africain), Aymen Balbouli (Sahel).

: Aymen Dahmane, Bechir Ben Said, Mouez Hassan (Club Africain), Aymen Balbouli (Sahel). Difensori : Wajdi Kechrida, Mohamed Drager, Dylan Bronn, Nader Ghandri, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Ali Abdi, Bilel Ifa

: Wajdi Kechrida, Mohamed Drager, Dylan Bronn, Nader Ghandri, Montassar Talbi, Yassine Meriah, Ali Maaloul, Ali Abdi, Bilel Ifa Centrocampisti : Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Aissa Laidouni, Ghailane Chaaleli

: Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Ellyes Skhiri, Hannibal Mejbri, Aissa Laidouni, Ghailane Chaaleli Attaccanti : Anis Ben Slimane, Naïm Sliti, Whabi Khazri, Seifeddine Jaziri, Taha Yassine Khenissi, Issam Jebali, Youssef Msakni.

I convocati per i Mondiali dell’Uruguay

Diego Alonso ha deciso chi andrà ai Mondiali in Qatar. Il ct punta anche su tre calciatori della Serie A. Si tratta di Olivera del Napoli, Vecino della Lazio e Vina della Roma.

Portieri : Sergio Rochet (Nacional, Uru), Fernando Muslera (Galatasaray, Tur), Sebastian Sosa (Independiente, Arg)

: Sergio Rochet (Nacional, Uru), Fernando Muslera (Galatasaray, Tur), Sebastian Sosa (Independiente, Arg) Difensori : Jose’ Luis Rodriguez (Nacional, Uru), Guillermo Varela (Flamengo, Bra), Ronald Araujo (Barcellona, Spa), José María Gimenez (Atle’tico Madrid, Spa), Sebastian Coates (Sporting Lisbonne, Por), Diego Godin (Velez Sarsfield, Arg), Martin Caceres (Los Angeles Galaxy, Usa), Matias Viña (Roma), Mathias Olivera (Napoli).

: Jose’ Luis Rodriguez (Nacional, Uru), Guillermo Varela (Flamengo, Bra), Ronald Araujo (Barcellona, Spa), José María Gimenez (Atle’tico Madrid, Spa), Sebastian Coates (Sporting Lisbonne, Por), Diego Godin (Velez Sarsfield, Arg), Martin Caceres (Los Angeles Galaxy, Usa), Matias Viña (Roma), Mathias Olivera (Napoli). Centrocampisti : Mathias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham, Ing), Federico Valverde (Real Madrid, Spa), Lucas Torreira (Galatasaray, Tur), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne, Por), Facundo Pellistri (Manchester United, Ing), Nicolas De la Cruz (River Plate, Arg), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Bra), Agustin Canobbio (Atletico Paranaense, Bra), Facundo Torres (Orlando City, Usa)

: Mathias Vecino (Lazio), Rodrigo Bentancur (Tottenham, Ing), Federico Valverde (Real Madrid, Spa), Lucas Torreira (Galatasaray, Tur), Manuel Ugarte (Sporting Lisbonne, Por), Facundo Pellistri (Manchester United, Ing), Nicolas De la Cruz (River Plate, Arg), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, Bra), Agustin Canobbio (Atletico Paranaense, Bra), Facundo Torres (Orlando City, Usa) Attaccanti: Darwin Nunez (Liverpool, Ing), Luis Suarez (Nacional, Uru), Edinson Cavani (Valencia, Spa), Maximiliano Gomez (Trabzonspor, Tur).

🇺🇾 𝗟𝗢𝗦 𝟮𝟲 Recorrimos el @Uruguay_Natural en busca de los elegidos de @AlonsoDT para el Mundial de Catar. ¡Vamos por el sueño!#ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/IkROEEfrQY — Selección Uruguaya (@Uruguay) November 10, 2022