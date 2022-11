Marelli: «Il rigore dato al Napoli non è un rigore inventato»

A Dazn: «Dalle immagini si vede chiaramente che Osimhen anticipa col piede sinistro e poi viene toccato da Marin. Non un grande rigore, ma il contatto c’è»

Il talent arbitrale di Dazn, Luca Marelli, commenta il rigore assegnato al Napoli dall’arbitro Pairetto nel match con l’Empoli allo stadio Diego Armando Maradona. Marelli lo ha definito non un grande rigore ma un rigore sicuramente non inventato. C’è il tocco di Marin su Osimhen, netto. La posizione del direttore di gara è determinante. Il rigore è stato poi concretizzato da Lozano. Marelli conferma che il rigore c’è, non è inventato. Marelli lo chiarisce: farà discutere, non è un grande rigore, ma il contatto c’è.

«L’episodio che sblocca il risultato è il calcio di rigore assegnato da Pairetto, che si trova in controllo dell’azione. Vede Osimhen anticipare e impossessarsi del palone, poi c’è il contatto di Marin su Osimhen. Un rigore che si discute e si discuterà ma dall’inquadratura si vede che Osimhen anticipa col piede sinistro nettamente, poi viene toccato sul piede sinistro da Marin. E’ il classico episodio di negligenza da parte di un giocatore. Non un grande rigore ma un rigore, è un contatto che c’è. La posizione di Pairetto è importante. Se Pairetto non avesse fischiato non sarebbe intervenuto il Var: solo l’arbitro può valutare l’entità del contatto e l’arbitro era a 7 metri di distanza. Il calcio di rigore non è inventato».