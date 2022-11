A Napoli le auto di Kvara e della moglie di Kim ( i due giocatori simbolo del nuovo Napoli), a Udine furto di 200mila euro in casa del brasiliano

Ladri a casa Walace. Anche a Udine derubano i calciatori (non che mal comune sia mezzo gaudio). Mentre a Napoli hanno lasciato interdetti i due furti in due giorni alle auto di Kvaratskhelia e Kim (i due giocatori simbolo del nuovo Napoli: dettaglio che non ha lasciato indifferenti), a Udine hanno svaligiato l’abitazione del giocatore della squadra di Sottil.

Come riporta Sky Sport:

Furto da 200 mila euro, la notte scorsa a Pasian di Prato (Udine), nell’abitazione del calciatore brasiliano dell’Udinese, Walace, impegnato ieri sera nel match casalingo contro il Lecce. Secondo una ricostruzione, i ladri si sono impossessati di preziosi, vestiti griffati e di una collezione di orologi rari. Indagini in corso da parte del Carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Udine. Se in campo il centrocampista continua a essere uno dei migliori, anche nell’attuale flessione di risultati dell’Udinese (la vittoria in campionato manca da cinque partite), fuori dal terreno di gioco per Walace il periodo non è dei migliori: meno di un mese fa, mentre rincasava nel cuore della notte, era rimasto vittima di un incidente stradale nella quale la sua vettura si è ribaltata e ha preso fuoco, andando letteralmente distrutta. Il calciatore fortunatamente uscì illeso.

Per quel che riguarda Napoli, ovviamente gli inquirenti dovranno stabilire se ci sia un nesso tra i due furti di auto. Kvaratskhelia oggi non sarà in campo a Bergamo ma per una lombalgia acuta che si è manifestata nel corso dell’allenamento di ieri. Kim ovviamente oggi sarà regolarmente in campo. Ricordiamo che mentre per rubare l’auto del georgiano sono entrati in casa, la signora aveva parcheggiato l’auto in strada, in via Posillipo.