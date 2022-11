La Turchia non ha ancora firmato i contratti per la tournée del Napoli (CorSport)

Manca ancora l’ufficialità, nonostante sia stato già fissato il resort che ospiterà la squadra e le date delle amichevoli. Il Napoli dovrebbe partire il 1 dicembre

Oggi il Napoli di Luciano Spalletti tornerà ad allenarsi a Castel Volturno, in attesa della ripresa del campionato dopo il Mondiale in Qatar, a gennaio. Il primo dicembre, tra due giorni, la squadra dovrebbe partire per la Turchia, dove è in programma la tournée invernale, con alcune amichevoli, ma ancora non sono stati firmati i necessari contratti da parte delle autorità turche. Lo scrive il Corriere dello Sport.

“La Turchia aspetta il Napoli ma il Napoli aspetta che i turchi diano l’ok per la partenza: il resort è stato prenotato (il Regnum Carya), le date sono state fissate – il decollo per giovedì primo dicembre, il rientro la sera del 12 – ma servono le firme sui contratti di amichevoli che sembrano comunque annunciate. Una sfida con l’Antalyaspor, un’altra con il Crystal Palace, che si allena su campi adiacenti, e poi soprattutto un clima favorevole che possa contribuire a rinfrescare il fisico e anche la testa. Il calendario prevede anche altro e pure in questo caso mancano i timbri dell’ufficialità: ma l’idea di sfidare il Villarreal di Reina e di Albiol al “Maradona”, il 17, è sempre viva; e la tentazione di allestire un altro match, possibilmente il 21, non è svanita”.

Tra i convocati per la ripresa degli allenamenti ci sono anche gli infortunati Kvaratskhelia e Rrahmani. Ieri il quotidiano sportivo scriveva che le notizie sull’attaccante georgiano sono confortanti. Kvara finora è rimasto a Tblisi, dove ha svolto il programma di recupero ed ha anche iniziato gradualmente ad allenarsi di nuovo. Da valutare, invece, le condizioni del difensore centrale kosovaro che si è fermato a Cremona per una lesione al tendine della coscia sinistra.

A proposito dei due giocatori, il quotidiano sportivo scrive:

“Ma questi sembrano tormenti da archiviare, per Kvara sicuramente e per Rrahmani probabilmente, ma la parola

chiave è in possesso dello staff medico azzurro, che al raduno provvederà a verificarne i progressi”.