La Sueddeutsche: la Fifa usa metodi degni di un film di gangster, sa solo ingannare

Fidarsi dell’associazione mondiale per risolvere problemi reali rasenta l’ostinata ingenuità. La Fifa è un giocattolo nelle mani di Infantino

Ingannare, ingannare, ingannare. Ecco in cosa è specializzata la Fifa. Lo scrive la Sueddeutsche a proposito del divieto imposto alle nazionali di indossare la fascia arcobaleno. Un divieto posto proprio dalla Fifa, che nel suo regolamento ha il rispetto dei diritti umani. Una cosa insopportabile.

“Dopotutto, anche i bambini sanno come la Fifa agisce su questioni delicate: tirando delle imboscate“.

Era chiaro che la Fifa di Infantino sarebbe intervenuta nel dibattito sulla fascia One Love, scrive il quotidiano tedesco. Fidarsi dell’associazione mondiale per risolvere problemi reali rasenta l’ostinata ingenuità.

“Ingannare, ingannare, ingannare: questi sono gli strumenti fondamentali della Fifa. Ma a quanto pare, nel calcio, credono ancora che la loro organizzazione sia un’organizzazione seria che si sforza di risolvere correttamente le questioni problematiche. Questo errore è imperdonabile, rivela un’ingenuità intenzionale”.

Il calcio scopre ancora una volta che il suo organo di governo è “il giocattolo nelle mani di un uomo da tempo reinsediato dalla Svizzera nell’emirato”.

Basterebbe un semplice gesto di ribellione.

“I funzionari bigotti e le loro associazioni avrebbero la possibilità di mettere il loro banale simbolismo della fascia su un binario coraggioso: la fascia cambia di partita in partita attraverso la squadra. In effetti, ogni squadra ha giocatori che in realtà non sono mai minacciati da cartellini gialli. Sarebbe un atto che si imprimerebbe nella memoria del calcio, molto più profondo della fascia stessa. Ma nel calcio la testa non è lì per pensare”.

Lo stesso quotidiano, in un altro pezzo sullo stesso argomento, definisce il divieto di indossare la fascia One Love da parte della Fifa “un incidente senza precedenti che trascende la sua dimensione sportiva“. Ed aggiunge: la Fifa utilizza metodi “degni di un film di gangster”.

Scrive:

“Da settembre, inglesi, tedeschi e altri europei avevano chiesto alla Fifa se ci fossero problemi nell’indossare la fascia sul braccio. Non c’è stata risposta e non si trattava di una svista. La Fifa del presidente Gianni Infantino, di cui la Germania non sostiene esplicitamente la rielezione, ha deliberatamente lasciato i richiedenti nell’incertezza, come crede Neuendorf. Già mercoledì scorso, Manuel Neuer aveva indossato la fascia colorato senza obiezioni durante la partita di prova in Oman – una partita di preparazione alla Coppa del mondo con il sigillo Fifa. Solo lunedì, all’ultimo minuto, durante una riunione con i rappresentanti Uefa, la Federazione Mondiale ha spiegato la sua posizione, anticipando gravi sanzioni. Ha fatto riferimento all’articolo 13.8.1 delle regole di equipaggiamento, secondo cui i giocatori dovrebbero indossare i bracciali prescritti dall’organizzatore durante i tornei. Perfidamente, il segretario generale Fatma Samoura ha semplicemente accennato alle conseguenze. Una metodologia che ricorda un film di gangster. Secondo il motto: non vogliamo che accada un incidente…”.