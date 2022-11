La reazione di Dembélé quando gli dicono che la Germania ha perso col Giappone (VIDEO)

«Cosa?». L’attaccante del Barcellona strabuzza gli occhi e si guarda intorno in cerca di conferme. Poi si riprende e torna a rispondere alle domande

L’attaccante del Barcellona e della Nazionale francese, Masour Ousmane Dembélé, ha parlato in conferenza stampa. Ha dichiarato di voler lasciare un segno nel Mondiale in Qatar dopo anni difficili che ha vissuto. La Francia è stata campione del mondo nel 2018.

“Cosa è cambiato in te dal 2018?

Molte cose. Ho avuto anni difficili, tre o quattro stagioni. Quando confrontiamo la partita del 2018 e quella di martedì contro l’Australia, ci sono stati molti cambiamenti. Sono tornato da un anno e mezzo senza infortuni. Sono diventato un po’ più grande, più maturo nel gioco e fuori dal campo. Sono ambizioso, voglio iniziare le partite, voglio essere protagonista di questo Mondiale, segnare.

Sei stato spesso criticato per il tuo stile di vita, lo hai cambiato?

Sì, penso che tra i 19-20 anni e i 25 anni cambi. Penso che dovremmo cancellare questa domanda perché molte cose sono cambiate. Non era come si può immaginare. Ma è vero che sono più maturo, più responsabile.

Hai avuto la tua prima partenza da titolare dal 2021, cosa ne pensi della tua prestazione contro l’Australia?

L’allenatore mi ha detto qualcosa in più sulla mia posizione difensiva. Mi sentivo bene, sono stato fiducioso per un bel po’ di tempo. Cerco di portare per la squadra. Ci sono alcune palle in cui avrei potuto fare meglio. Siamo rimasti sorpresi che siano venuti a portarci in alto, pensavamo che avrebbero fatto un blocco un po’ più in basso. Ai lati, spesso eravamo uno contro uno.

Olivier Giroud non era sicuro di essere lì, ma sta ancora tornando, come sempre, cosa ne pensi?

Ogni volta che è stato in Nazionale da quando ci sono io, è sempre stato decisivo. È un grande orgoglio per lui tornare all’altezza di Henry. Speriamo che segni il più possibile. Da quando lo conosco è stato un ragazzo eccezionale, che parla con tutti. Anche lui ha esperienza, ha vinto ovunque sia stato. È un uomo chiave nella nostra squadra.

A Dembélé viene poi fatta una domanda: è sempre difficile cominciare una competizione. E gli viene detto che la Germania ha perso contro il Giappone. Meravigliosa la sua reazione: il calciatore è assolutamente incredulo.

Cosa?

Esclama, guardandosi attorno in cerca di conferme. Poi si riprende…

