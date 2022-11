La Lega Serie A celebra il campionato del Napoli: “quindici giornate da incorniciare”

La squadra di Spalletti “sembra un treno in corsa”. “Un 2022 da favola”. Lodi ai calciatori e tutti i numeri dello straordinario avvio di stagione

La Lega Serie A celebra il campionato del Napoli fino alla sosta per il Mondiale in Qatar: “Un 2022 da favola”. La Serie A elogia il percorso della squadra di Luciano Spalletti, sciorinando i numeri dei record: il Napoli ha vinto in 17 delle ultime 19 partite di Serie A (considerando anche le ultime del campionato scorso) e in questo parziale ha segnato 50 gol. “Quindici giornate da incorniciare”.

“Sembra un treno in corsa la squadra di Luciano Spalletti che, dopo aver vinto le prime due, si è presa due turni di ‘riposo’, pareggiando consecutivamente contro Fiorentina e Lecce, per poi non fermarsi più, conquistando 33 punti nelle undici partite successive. I numeri sono incredibili: zero sconfitte, miglior attacco (37 gol), terza miglior difesa (12 gol subiti) e possesso palla medio più alto (32’53”); ma anche i calciatori non sono da meno. Khvicha Kvaratskhelia ha incantato i tifosi con gol, assit e prestazioni maradoneggianti, Victor Osimhen ha segnato 7 gol in Serie A TIM da inizio ottobre, senza dimenticare le prestazioni di Kim Min-jae, Raspadori, Lozano, Lobotka, Zielinski, Elmas, Politano, Anguissa, Di Lorenzo… Insomma tutta la rosa partenopea ha contribuito a rendere il Napoli la squadra da battere. Ora si attendono conferme, a partire da mercoledì 4 gennaio, quando alle 20.45 la capolista farà visita all’Inter. Poi domenica 8 gennaio alle 18.00 Sampdoria-Napoli”.

La Lega Serie A continua:

“Il Napoli diventa la seconda squadra della storia in grado di vincere almeno 13 delle prime 15 partite di un campionato di Serie A, dopo la Juventus (che ci é riuscita quattro volte, 2018/19, 2013/14, 2005/06 e 1949/50)”.

Segue l’elenco dei calciatori del Napoli convocati per il Mondiale in Qatar e il programma della tournée in Turchia.

“Il Napoli si ritroverà il 28 novembre, dopo le vacanze e volerà subito in Turchia ad Antalaya dove rimarrà fino al 13 dicembre”.