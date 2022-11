Il Napoli pensa ad un’amichevole col Villarreal al Maradona il 17 dicembre

Ne scrive il CorSport. Intanto si attende l’ufficialità della tournée in Turchia. Nel fine settimana dovrebbero essere firmati i contratti

Il Napoli prepara la tournée in Turchia, ma ancora non sono stati firmati i contratti. Il Corriere dello Sport scrive che si tratta solo di dettagli e che entro il fine settimana dovrebbe essere tutto deciso. Intanto sono state individuate anche le squadre con cui il Napoli dovrà disputare le amichevoli: il Crystal Palace e/o il Fulham e il Karagumruk di Pirlo. Il quotidiano sportivo scrive:

“Ma per organizzarlo, servono accordi, contratti, disponibilità altrui per le amichevoli e un programma che consenta di far scivolare via due settimane agevolmente: l’albergo c’è, ovviamente (il Regnum Carya), le avversarie anche (il Crystal Palace e/o il Fulham, oltre al Fatih Karagümrük di Pirlo) e dal primo al 12 dicembre c’è pure la possibilità di allenarsi con un clima invitante e di fare due amichevoli, eventualmente aspettando quella da disputare in Italia. Servono le firme, ma sembrano dettagli: entro il fine settimana si dovrebbe decidere, con tanto di contratto e di prenotazioni”.

Si parla anche di un’amichevole con il Villarreal, il 17 dicembre, a Napoli.

“A Napoli, aspettando il Natale, ci sarà poi la possibilità di farsi gli auguri che due amici del passato: il 17 dicembre, che cadrà di sabato, può valere la pena dedicarsi un’ora e mezza di nostalgia con Pepe Reina e Raul Albiol, due degli uomini che avviarono con Benitez il progetto di europeizzazione, ora riferimenti del Villarreal”.

Dell’amichevole col Villareal, ieri, ha parlato anche Radio Kiss Kiss Napoli, la radio ufficiale del club di De Laurentiis.

“Prime indiscrezioni per quel che riguarda per il ritiro del Napoli in Turchia, a breve ci sarà l’ufficialità sulle date, i tempi e le amichevoli programmate. La partenza è fissata per inizio dicembre, mentre la preparazione riprenderà la prossima settimana, ci saranno tre amichevoli in programma e poi la possibile sfida col Villarreal sabato 17 dicembre allo stadio Maradona prima di tornare in campo con l’Inter il 4 gennaio”.