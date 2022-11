La Juve ritrova Chiesa ma perde Kean

L’attaccante ha saltato la sfida col Psg per un «fastidio muscolare». «Infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale».

La Juve ritrova Chiesa, schierato ieri a sorpresa da Massimiliano Allegri, contro il Psg, ma perde Kean. L’emergenza infortuni, insomma, non si arresta, anzi, sembra proprio una maledizione. Il Corriere dello Sport scrive:

“Avanti un altro. Non si arresta l’emergenza infortuni in casa Juve: si è fermato infatti pure Moise Kean, a sorpresa non convocato per la partita di ieri sera con il Psg. L’attaccante, ex di turno, ha saltato la sfida con i parigini per un

«fastidio muscolare», avvertito nella rifinitura di martedì. «I successivi esami strumentali – recita una nota della

società bianconera – hanno evidenziato una infiammazione a livello della cicatrice esito di un precedente infortunio del retto femorale»”.

Kean salterà anche le ultime tre gare di campionato prima della sosta per i Mondiali con Inter, Verona e Lazio?

La Juve ha affrontato il Psg senza dodici giocatori, ma ha ritrovato Chiesa, che Allegri ha mandato in campo per una quindicina di minuti.

“L’obiettivo, in ogni caso, è tornare alla migliore condizione per la ripresa della stagione ad inizio gennaio. Un po’ di

sereno potrebbe tornare invece per il campionato. Per la sfida con l’Inter di domenica sera, Max spera infatti di recuperare Vlahovic, Bremer e Di Maria; Paredes, invece, potrebbe tornare tra Verona e Lazio”.