Juventus, Del Piero: «Il fatto che Andrea Agnelli si sia dimesso, è grave»

«Non è come il 2006, non riguarda il team ma la gente, perché è un’accusa sulle persone, sul presidente e sui componenti del cda.»

Alessandro Del Piero, ex capitano della Juventus, torna a parlare della situazione dei bianconeri. L’ex capitano nell’anno di Calciopoli scelse di scendere in B con la maglia bianconera, e oggi commenta il ribaltone in corso in casa Juventus, con le dimissioni del Cda.

Del Piero è intervenuto sulla Juventus a BeInSport dove commenta il Mondiale: «Non è come il 2006, non riguarda il team ma la gente, perché è un’accusa che riguarda le persone, il presidente e i componenti del cda. Il fatto che Andrea Agnelli si sia dimesso è grave, non capita spesso. la Juve storicamente ha passato momenti come questo, come la retrocessione nel 2006, e ancora prima.»

Per la Juventus le cose si fanno durissime con la Procura della Federcalcio che ha aperto un indagine in merito alle possibili falle nei bilanci dei bianconeri. Secondo le accuse la Juventus avrebbe falsificato i bilanci in merito ai 3 anni dal 2018 al 2021 venendo meno ad uno dei principi cardine per la formazione del bilancio, quello della correttezza.

Adesso, con un nuovo Cda che sarà impiegato a risolvere tutte queste problematiche, non resta altro che attendere le novità che seguiranno con le indagini della Procura che chiariranno il tutto.