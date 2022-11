Il Napoli vuole tenere Simeone, si va verso il riscatto (Gazzetta)

L’attaccante è in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo con 20 gol, ma il club è ampiamente soddisfatto a prescindere dai numeri

Il Napoli è ampiamente soddisfatto del rendimento di Giovanni Simeone, perciò lo riscatterà senza dubbio. Lo scrive Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. Del resto i numeri parlano chiari. In 21 partite stagionali, Simeone è partito titolare in due sole occasioni, poi è entrato saltuariamente quando occorreva, ma ha realizzato 4 gol partendo dalla panchina e una doppietta nella partita di Champions contro i Rangers. La rosea scrive:

“Numeri che portano a una media minuti-gol eccezionale: segna ogni 64’. Il capocannoniere Victor Osimhen ci riesce ogni 107’. Logico che giocando di più poi le medie si alzano, ma l’eccezionalità sta proprio nel mantenere una concentrazione spietata, che consente al Cholito di non sbagliare una mossa in campo, nel fazzoletto di tempo a disposizione”.

Simeone è arrivato in prestito dal Verona, con diritto di riscatto. Il Napoli lo riscatterà.

“Nel riscatto dal prestito del Verona c’è il suo futuro. Il Napoli in estate lo ha preso con diritto di riscattarlo con 12 milioni (3 quelli di prestito). Diritto che diventa obbligo se il Napoli si qualificherà per la Champions e se Giovanni avrà un certo numero di presenze e gol. Questi ultimi sono 20, forse un po’ troppi. Dal tecnico alla società, però, sono tutti più che soddisfatti dal rendimento dell’argentino che sarà sicuramente riscattato”.

Simeone non è al Mondiale in Qatar. L’attaccante argentino del Napoli ad un certo punto era stato inserito nella lista dei possibili convocati dal ct Scaloni dopo i forfait in Nazionale, ma ha dovuto rinunciare al sogno di vestire la maglia albiceleste. Quando è stata ufficializzata l’esclusione di Joaquin Correa dalla lista per un attimo Espn aveva considerato una sostituzione papabile quella del Cholito. Ma al suo posto Scaloni ha convocato Thiago Almada dell’Atlanta United.