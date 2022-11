Gasperini infuriato con l’arbitro Mariani: non ha fatto recuperare i due cambi di Spalletti

La ricostruzione di Sky: il tecnico azzurro ha effettuato due sostituzioni nel recupero. L’arbitro avrebbe dovuto far giocare un minuto in più e invece ha fischiato la fine

Gasperini e Mariani

C’è stata un po’ di tensione nei minuti di recupero della sfida tra Atalanta e Napoli a Bergamo. A spiegarne i motivi il giornalista di Sky Sport Gianluca di Marzio sul suo sito

Ma cosa è successo?

Tutto nasce da un calcio d’angolo in favore dell’Atalanta non concesso erroneamente al minuto 91:25. Una decisione che ha portato alle proteste dell’Atalanta e di Gasperini e momenti di tensione. Un lasso di tempo in cui Spalletti ha approfittato per effettuare due sostituzioni al minuto 92. Il gioco è ripreso solo a 93:04 e si è protratto fino al 94:16, quando Mariani ha fischiato la fine e scatenato il Gewiss Stadium.

Quando avrebbe dovuto fischiare la fine della partita?

Secondo il regolamento, in caso di infortunio o di sostituzioni avvenute durante i minuti di recupero, l’extra time si valuta come il tempo effettivo rimanente. Quindi Mariani alla ripresa avrebbe dovuto far giocare altri due minuti di partita. Quindi la gara sarebbe dovuta finire al 95’04.

Alla fine della gara Mariani è andato direttamente negli spogliatoi senza effettuare il terzo tempo, che solitamente si fa a centrocampo con tutta la squadra arbitrale.