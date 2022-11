Antonio Dipollina commenta la telecronaca Rai di Adani in Argentina-Messico, con Bizzotto che tentava disperatamente di arginarlo

Forse Adani era invidioso di Stramaccioni, perciò è esploso sul gol di Messi (Repubblica)

Ha destato pareri contrastanti la telecronaca di Argentina-Messico della Rai, con Lele Adani e Bizzotto come telecronisti. Al momento del gol di Messi, Adani è letteralmente impazzito. Ha iniziato a gridare come un forsennato, a decibel altissimi, con il compagno di avventure che cercava inutilmente di frenarlo in qualche modo. Oggi ne scrive Antonio Dipollina su La Repubblica. Attribuisce il comportamento di Adani all’invidia per l’improvvisa popolarità di Stramaccioni.

“Probabilmente covava da giorni un minimo d’invidia per l’improvvisa popolarità del collega Stramaccioni, che piace

più o meno a tutti. E quando Leo Messi ha depositato in rete il gol dell’uno a zero Lele Adani è esploso dando vita a una delle performance più torrenziali della storia del calcio”.

Adani ha iniziato ad urlare:

«Tutti in piedi per il miglior giocatore del mondo! Rispetto per il numero uno!».

Dipollina scrive:

“E questo era solo il finale, prima — con Bizzotto che tentava disperatamente di arginarlo — è stata una sequenza in crescendo con dentro un paio di quartieri di Rosario, Rosario la città del calcio, il sinistro migliore del mondo e così via, tutto a un livello di decibel epocale”.

Continua:

“Ieri verso sera circolava un filmato ripreso da uno smartphone: di spalle si vede un tipo che cammina con passo

allegro verso lo stadio e che si direbbe proprio Lele Adani. Sulla spalla, una sciarpa dell’Argentina. Sotto, molti commenti indignati sulla mancata imparzialità. E Messi doveva ancora segnare”.

“Ipotizzando una sfida futura tra Argentina e Iran, qualcuno suggerisce che, per l’occasione, i telecronisti ufficiali si facciano da parte e in postazione ci vadano solo il cantore del Sudamerica Adani e il cantore del Golfo Stramaccioni. Farebbero ascolti da finale di Sanremo”.