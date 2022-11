Elmas: «Differenze con l’anno scorso? Il gruppo di prima era buonissimo ma era difficile»

Elmas, autore del terzo e ultimo gol del Napoli contro l’Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nel post partita

«Gara ottima, due gol subito poi il terzo, negli ultimi minuti abbiamo avuto un po’ di paura. Tre punti importantissimi»

Hai risposto dopo il confronto con Spalletti

«Io cercavo di fare bene in allenamento, non di fare polemica sui social. Ho sempre creduto in me stesso, aspettavo il momento da titolare»

Sulla sosta

«La lunga sosta non ci farà male, quando si tornerà cercheremo di mettere insieme tutto quello che possiamo dare»

Differenza con l’anno scorso?

«Il gruppo di prima era buonissimo ma era difficile, non so come dirlo. Ora siamo una famiglia, chi gioca gioca sempre con lo stesso atteggiamento. Non ci sono differenze, forse c’è più carattere nei giovani. Con l’altro gruppo c’erano campioni, non lo dimentichiamo»

Nello spogliatoio qualcuno pronuncia la parola scudetto?

«No no, dobbiamo fare un buon lavoro sul campo, fare quello che ci dice il tecnico»