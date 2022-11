Donnarumma: «Non avevamo capito di dover segnare un altro gol per arrivare primi nel girone»

Il portiere del Psg ci ricasca. Un anno fa non si era accorto che l’Italia aveva vinto l’Europeo. In pratica gioca senza sapere perché

Nel 2021, Gigio Donnarumma non si accorse che l’Italia aveva vinto l’Europeo. Dopo la parata sul rigore di Saka, i compagni di Nazionale lo travolsero, mentre lui sembrava un pesce fuor d’acqua, triste e sconsolato, come se la partita dovesse ancora continuare. All’epoca, dichiarò ai microfoni di Sky Sport di non aver esultato semplicemente perché non aveva capito di aver vinto. Anzi, pensava di aver perso.

«Non ho esultato perché non avevo capito che avevamo vinto. Ero ancora giù per il rigore di Jorginho, pensavo che avessimo perso. Ho guardato l’arbitro per capire se era tutto ok, poi quando ho visto i compagni venire verso di me, non ho capito più niente».

A distanza di un anno, l’ex portiere del Milan ci casca di nuovo. Stavolta non aveva capito che il Psg avrebbe dovuto segnare almeno un altro gol per chiudere primo il girone di Champions League. Donnarumma lo ha candidamente ammesso ieri sera a Sky Sport, nell’intervista post partita.

«Non avevamo capito di dover segnare ancora un gol per chiudere al primo posto del girone. Il nostro secondo posto è un problema anche per gli altri. Siamo tranquilli. Sicuramente affronteremo una grandissima squadra ma siamo pronti, giocheremo sempre al massimo».

Stessa cosa era successo al Marsiglia il giorno prima, con l’aggravante che la squadra di Tudor è finita fuori anche dall’Europa League. Il Marsiglia ha perso al 90′ contro il Tottenham di Conte subendo un gol in contropiede. Non sapeva che l’1-1 avrebbe portato la squadra in Europa League. Così Conte si è ritrovato primo nel girone.

Il difensore, Chancel Mbemba, ha dichiarato dopo il match:

“Non sapevamo che per andare in Europa League bastasse il pareggio”.