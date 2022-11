De Laurentiis al telefono nello spogliatoio: «Un applauso al nostro grande allenatore»

Il presidente, in viva voce da Los Angeles, ha voluto fare i complimenti a Spalletti e alla squadra per la straordinaria prima parte di stagione

Aurelio De Laurentiis, pur se negli Stati Uniti, ha voluto complimentarsi al termine di Napoli-Udinese. Partita vinta dagli azzurri 3-2 e che ha fatto chiudere a passo di record la prima parte di stagione alla squadra di Spalletti. Ben quarantuno punti conquistati su quarantacinque. Uno score che è stato sottolineato anche da Massimiliano Allegri nella sua odierna conferenza stampa.

De Laurentiis ha pubblicato i tweet in cui ha definito questo Napoli la squadra più forte della sua gestione. Ma non ha voluto far mancare i suoi complimenti. Dopo la partita si è messo in contatto con lo spogliatoio e in viva voce ha elogiato tutti, a cominciare da Luciano Spalletti. Ha chiesto «un grande applauso per il nostro allenatore». E in effetti il tecnico toscano sta facendo fruttare al meglio la rosa molto competitiva che il club gli ha messo a disposizione. De Laurentiis ha avuto parole di elogio per lui e per tutta la squadra che sta dominando in Italia e che fin qui ha disputato una Champions straordinaria con il primo posto nel girone e 15 punti. Il Napoli è unanimemente considerato la principale outsider per la vittoria della Champions.

De Laurentiis in viva voce ha ringraziato tutti, si è complimentato, e ha dato appuntamento per quando rientrerà. Adesso c’è un periodo di riposo di due settimane – ma ci saranno le Nazionali, oltre ai Mondiali per chi li giocherà. Dopodiché la squadra andrà in ritiro in Turchia.

Oggi anche Spalletti, in conferenza, ha chiarito che questa sosta fa bene al Napoli.

«Ringrazio i giocatori per tutto quello che hanno fatto per la squadra e anche per me perché io e il mio staff godiamo delle piloro performance. Ora ci sono questi giorni di riposo che fanno bene. Io sono convinto che ora c’era proprio bisogno di interrompere e spesso di mette e a rischio la salute dei calciatori perché se non si cambia spesso è impossibile».