Dani Olmo: «Nel tempo libero mi piace giocare a scacchi. Ha qualche connessione con il calcio»

A Marca: «A seconda di ciò che fai, l’avversario può attaccarti, difenderti o sorprenderti. Luis Enrique? Allenatore di altro livello»

Su Marca una lunga intervista a Dani Olmo, uno dei tre esterni spagnoli ad aver giocato 180 minuti ai Mondiali e quello che ha segnato il primo gol della Spagna al Mondiale. Tre mesi fa stava lottando dopo un grave infortunio al ginocchio. Alla fine è riuscito ad avere la convocazione. Gioca nel Lipsia, in Germania. Gli chiedono se in questi giorni il suo telefono squilla di continuo per le pressioni degli amici.

“Sono preoccupati, sì… Ho molte chiamate, soprattutto subito dopo la partita. I miei compagni di squadra mi hanno messo un po’ di pressione, ma niente di più. Hanno bisogno che battiamo il Giappone, ma nonostante ciò vinceremo sempre.

Dani Olmo parla dell’atmosfera che si respira nella Spagna al Mondiale.

“È un ambiente molto sano, con molta energia positiva”.

Racconta i suoi mesi prima della partenza per il Qatar, alle prese con l’infortunio al ginocchio.

“Mi sento molto bene. All’inizio è stata dura, le prime settimane, perché non vedevo la progressione che avrei voluto. Però alla fine mi sono ripreso bene, ho avuto la possibilità di giocare cinque o sei partite con la mia squadra, due da titolare… Alla fine siamo andati piano piano per non ricadere. Mi sono preparato molto bene fisicamente e sono grato all’allenatore per l’opportunità, perché c’era molta competizione”.

Sei del 98 e sembri già un veterano…

“La metà dei giocatori sembra essere under 21, è vero. La competizione è molto buona e l’atmosfera è incredibile. Uno vede Balde o Gavi e dice mamma mia, ma a 24 anni mi sento giovane e andiamo tutti molto d’accordo. Anche i veterani aiutano molto, come Busi, Jordi o Koke, che sono un esempio da seguire”.

Dani Olmo parla di Luis Enrique e del discorso che fa alla squadra prima di andare allo stadio.

“Calmo e motivante. Parliamo di noi stessi, di ciò che il gioco può portarci. Ci dice sempre due o tre aspetti del gioco che possono succedere e poi siamo noi. Spiega tutto al millimetro e perfettamente. Non ci sono dubbi quando si tratta di come giocare. Abbiamo un sacco di risorse. Lui è molto chiaro su quale posizione vuole che occupiamo offensivamente e difensivamente. A volte diventiamo un po’ disordinati e lì si corregge”.

È un allenatore completamente diverso da quelli che ha avuto in passato, dice.

“Ho avuto ottimi allenatori, come Naggelsman, e ho imparato molto da lui, ma Luis Enrique è di un altro livello“.

Racconta l’emozione di segnare il primo gol della Spagna al Mondiale.

“Una felicità incredibile, brutale. Inoltre, l’ho segnato nella porta dove c’erano tutti i tifosi spagnoli. Quella sensazione era bellissima. Poco prima di concludere quello che ho sbagliato mi è venuto in mente il passaggio di Pedri, ma il gol è stato incredibile”.

Com’è Dani Olmo fuori dal campo?

“Silenzioso, calmo, vicino ai colleghi… Una persona normale”.

Sul suo rapporto con i social.

“Normale. Ho Instagram, Twitter… Ma lo uso soprattutto per postare le foto della mia squadra e della Nazionale. A volte lo uso con i miei amici, ma non è qualcosa su cui sono attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7”.

Quando non gioca a calcio, racconta, gli piace giocare a scacchi.

“Sono un giocatore di scacchi. Nel mio club gioco con André Silva e con Henrichs e qui in nazionale con Unai. Ci piace giocare nel nostro tempo libero”.

Per giocare a scacchi bisogna avere una buona testa… Lo segui come sport, segui i grandi maestri?

“Ho avuto il mio momento, sì. Ho visto la serie che quasi tutti hanno visto, Queen’s Gambit, che è molto bella. E a volte ho guardato partite di scacchi, lo trovo interessante”.

Ha qualcosa a che fare con il calcio? Trovi qualche connessione?

“Potrebbe essere… A seconda di ciò che fai, l’avversario può attaccarti, difenderti o sorprenderti. Non ci avevo mai pensato, forse”.

Com’è Dani Olmo quando perde?

“Non mi piace perdere e imparo quando cado. Quando la partita finisce sono arrabbiato. Ovviamente, il livello di rabbia è influenzato da come perdi e da quale partita perdi”.

Che consigli ti danno i tuoi genitori che non dimentichi mai?

“Mi dicono sempre di divertirmi e farli divertire. Gioco anche per loro. Se loro si divertono, anch’io, quindi è un accordo reciproco”.