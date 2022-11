CorSport: Raspadori in pole per sostituire Kvara, ma ci sono anche le opzioni Lozano e Elmas

Spalletti riflette. Jack è il candidato più naturale, ma al messicano piace partire da sinistra e stringere al centro. Elmas scelta rivoluzionaria

Contro l’Atalanta, oggi pomeriggio, a Bergamo, Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Kvaratskhelia, alle prese con la lombalgia. Il georgiano è in dubbio anche per Empoli e Udinese, scrive il Corriere dello Sport. Intanto, l’allenatore riflette su chi schierare al suo posto, nel Napoli. Il candidato più naturale a sostituire Kvara è Raspadori, ma potrebbero giocare al suo posto anche Lozano o Elmas.

“Raspadori a sinistra è già stata un’opzione, sulla carta la più probabile per non alterare eccessivamente il meccanismo, di suo già modificato dalla diversa natura tra calciatori. E però volendo, su quella corsia lì, ci potrebbe andare anche Lozano, al quale piace partire da sinistra per stringere al centro con il destro, lasciando a Politano la fascia congeniale. O anche, terza ipotesi, per dare un senso estremamente ‘rivoluzionario’ Elmas sarebbe un identikit, come contro il Lecce e diventerebbe il collante delle due fasi, ma chiaramente l’interprete meno vicino al georgiano per tendenza e per vocazione. In termini di percentuali: 40% Raspadori, 35% Lozano a sinistra e Politano a destra, 25% Elmas”.

Finora Kvara ha saltato solo due partite, una di campionato, contro il Lecce, il 31 agosto scorso, e una di Champions, il ritorno con i Rangers in casa, il 26 ottobre.

Il Corriere dello Sport scrive che Kvara andrà valutato per le prossime due trasferte.

“La trasferta è saltata e per la sfida di martedì con l’Empoli (e poi per quella di sabato con l’Udinese) si capirà, non potendo azzardare prognosi e avendo esclusivamente la possibilità di imprecare al vento. Il fisico di Kvara si ferma per la prima volta, però qui si gioca senza soluzione di continuità”.

Il Napoli, ieri, nell’annunciare l’assenza di Kvara nella trasferta a Bergamo, parlava di lombalgia acuta per l’attaccante georgiano del Napoli.

Kvara si è fermato durante l’allenamento. Ha accusato un dolore molto forte alla schiena e il club ha preferito non rischiarlo visto che martedì il Napoli sarà di nuovo in campo, contro l’Empoli. Da valutare se, in quell’occasione, Kvara potrà giocare.