Ancelotti: «Benzema non gioca perché non può»

In conferenza: «Dopo il Mondiale avremo bisogno di lui. Il sorteggio per gli ottavi di Champions? Speriamo non lo sbaglino!»

Nella brevissima conferenza stampa tenuta alla vigilia del match con il Rayo Vallecano, l’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha confermato l’assenza di Benzema dai convocati. E’ l’ottava partita che salta l’attaccante, in questa stagione con il Real Madrid. Ad Ancelotti è stato chiesto cosa si aspetti dal sorteggio degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani. Il tecnico ha risposto in modo ironico: mi aspetto che non sbaglino come accaduto l’anno scorso.

“La preoccupazione di domani è la partita del Rayo. Speriamo che domani riescano a fare bene il sorteggio!”.

Su Rodrigo e Ronaldo Nazario: “Se raggiunge quel livello, dobbiamo fare una statua di Rodrygo. Ronaldo non ha avuto la fortuna di avere il momento nella squadra di Madrid che Rodrygo ha ora”. Su Benzema: “Non gioca perché non può. La sua assenza ci ha permesso di sfruttare le qualità di giocatori come Vinicius, Rodrygo, Valverde… Ma dopo il Mondiale avremo bisogno di lui”. Sul mercato invernale: “L’idea è che sia chiuso, ma se qualcuno chiede di uscire bisogna ascoltarlo”. Su Piquè, che ieri ha giocato la sua ultima partita. “E’ stato uno dei difensori centrali più forti che abbia mai visto. Ha deciso di smettere, non è facile dire che lo fai invece di sentirlo dire. Ha preso una decisione forte per la sua vita”. Su Rodrygo: “Ha una grande proiezione, lo vedo più come centravanti o dietro il 9 che come esterno. Lo vedo più lì”. Ancora su Benzema: “Non giocherà, è escluso”. Su Asensio: “Può giocare in due posizioni diverse. Dentro mostra di più le sue qualità, i suoi colpi, gli assist… e deve lavorare un po’ meno. Si mescola bene con Valverde e questo è un bene per il futuro”. Sulla partita di domani: “Il Rayo gioca molto bene, in casa è molto intenso. Sarà difficile. Dobbiamo dare il massimo”.