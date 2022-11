Allegri e Cherubini volevano dimettersi con Agnelli (Gazzetta)

Andrea li ha invitati a restare e a chiudere la stagione con un trofeo. Elkann ha voluto puntare sulla continuità dell’area sportiva fino all’estate, poi a giugno si vedrà

La notizia delle dimissioni del Consiglio di Amministrazione della Juventus ha ovviamente colto di sorpresa i calciatori del club bianconero, la cui chat whatsapp è letteralmente esplosa, racconta la Gazzetta dello Sport. Hanno appreso al notizia dalla lettera inviata loro dal presidente Agnelli, oltre che dai messaggi di amici e conoscenti che volevano capire da loro cosa stesse succedendo.

“La fine dell’era Andrea Agnelli è stata un fulmine a ciel sereno anche per tutti i giocatori della Juventus. Una notizia inaspettata arrivata direttamente sul cellulare, nella chat di squadra. Capitan Leonardo Bonucci e compagni hanno scoperto la rivoluzione societaria attraverso la lettera di Agnelli, inoltrata dal club lunedì sera dopo il Cda. Qualche giocatore era a Torino, altri alle Maldive, a Dubai e negli Usa. Senza contare la mezza squadra in Qatar, immersa nel Mondiale. C’è chi è rimasto senza parole e chi, causa fuso orario, lunedì sera è andato a letto come nulla fosse e ieri mattina si è svegliato con la lettera di Agnelli nello smartphone accompagnata da altre centinaia di notifiche di amici, conoscenti. E soprattutto compagni, increduli e curiosi di capire se e quali altri cambiamenti ci sarebbero stati”.

La Gazzetta racconta anche che, alla notizia delle dimissioni di Agnelli, anche l’allenatore della Juve, Massimiliano Allegri e il direttore sportivo Federico Cherubini avrebbero voluto emularlo, ma che le loro dimissioni sono state rigettate dal club, ovvero da Elkann.

“Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, che lunedì sera avevano fatto capire ad Agnelli che anche loro erano pronti a dimettersi se fosse stato necessario, da ieri mattina sono entrati operativamente nella nuova era. Proprio come da richiesta di Andrea, che nelle ore precedenti aveva invitato il d.s. e l’allenatore non solo a restare ma anche a chiudere la stagione con un trofeo. E come da volontà di John Elkann, che ha voluto puntare sulla continuità dell’area sportiva almeno fino all’estate”.

Cherubini e Allegri hanno dovuto così rasserenare la squadra.

“Così, ieri, Cherubini e Allegri si sono messi al lavoro per rasserenare la squadra”.

Ma si tratta di una stabilità garantita solo fino a giugno, aggiunge la rosea.

“Al di là dei contratti (quello di Allegri scade nel 2025), a giugno può succedere di tutto. Un gran finale rafforzerebbe la posizione di Allegri e Cherubini. In caso contrario, in estate sarà rivoluzione anche nell’area sportiva. Antonio

Conte o un allenatore emergente per la panchina (occhio a Dionisi del Sassuolo). Da Cristiano Giuntoli (d.s. del Napoli) a Giovanni Carnevali (a.d. del Sassuolo) per i quadri dirigenziali”.