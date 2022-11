Agnelli spinto alle dimissioni dalle indagini della Finanza e della Consob (Ansa)

Gli ultimi accertamenti della Consob hanno spinto la società a rivedere il progetto di bilancio. E poi ovviamente Elkann

Agnelli spinto alle dimissioni dalle indagini della Finanza e della Consob. Lo ha scritto l’agenzia Ansa:

Le indagini della Guardia di Finanza e soprattutto le ultime contestazioni della Consob: potrebbero esserci questi due elementi dietro la decisione dell’intero Cda della Juventus di dimettersi. Secondo quanto si appende da fonti qualificate, proprio gli ultimi accertamenti dell’organo di controllo del mercato finanziario italiano hanno spinto la società a rivedere il progetto di bilancio e a far slittare per due volte l’assemblea degli azionisti.

Il direttore di Sky Sport Federico Ferri ha dichiarato a proposito delle dimissioni del cda Juventus e del presidente Agnelli:

«”Quello che sta accadendo in queste ore è totalmente collegabile alla vicenda dell’inchiesta Prisma, alle plusvalenze, all’ipotesi del falso in bilancio, ai rilievi della Consob. La prospettiva è un rinvio a giudizio, un processo, e quindi la Juventus cambia strategia di fronte all’inchiesta della Procura sul falso in bilancio. C’è in ballo qualcosa di molto grosso. È stata richiesta una misura cautelare, fin qui non concessa. La proprietà deve prendere decisioni per difendere l’azienda. È in arrivo con tutta probabilità un rinvio a giudizio. Ci sono le intercettazioni, abbiamo avuto i dettagli dell’inchiesta. Non c’entra nulla con la parte sportiva. Ma c’entra col futuro aziendale della Juventus. Il livello di emergenza dal punto di vista della proprietà, di senso di responsabilità della proprietà, il paragone è con il 2006».

Ancora Ferri: «Sono dimissioni definitive, non è che sono formali per tornare indietro».

È molto chiaro: Elkann ha dimissionato Agnelli. L’inchiesta Prisma fa paura, potrebbe arrivare il rinvio a giudizio, anche l’arresto (pure se in prima istanza è stata respinta la richiesta).