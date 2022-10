The Athletic: l’Inter Miami vicinissimo a Messi

L’attaccante argentino sta seriamente pensando di trasferirsi in America dopo i due anni in Francia. Potrebbe essere più che una semplice suggestione.

Lionel Messi dopo un’inizio non facile in Francia si sta riprendendo la scena a suon di gol e assist. L’attaccante argentino ha iniziato al meglio la stagione con il PSG e vorrà dare tutto nel prossimo Mondiale in Qatar. Nella storia tra i parigini e Messi, però, potrebbe esserci un nodo cruciale che riguarda la sua carriera. Il prossimo giugno il contratto di Messi con il PSG scadrà e le parti ancora non si sono aggiornate su un possibile rinnovo. Secondo il The Atlethic l’argentino sarebbe stato corteggiato dall’Inter Miami, club della MLS.

Secondo il portale britannico l’attaccante argentino sta seriamente pensando di trasferirsi in America dopo i 2 anni in Francia. Non è la prima volta che Messi viene accostato in America, già quando era in procinto di lasciare il Barcellona Messi era stato contattato. Adesso, però, l’opzione potrebbe essere più che una semplice suggestione.

I motivi principali dietro ad un possibile trasferimento di Messi all’Inter Miami sono 2: la casa di proprietà che l’attaccante ha a Miami e la forte presenza di sudamericani nella città della Florida. L’impatto che potrebbe avere sul calcio negli Stati Uniti, soprattutto mentre si prepara a ospitare insieme la Coppa del Mondo 2026, è un altro fattore che attrae tutti coloro che sono coinvolti nel dialogo. Con David Beckham coinvolto si spera che l’accordo possa essere vicino ma la pulga è solo concentrato sul fare bene al prossimo Mondiale.