«E poi si è ritrovato Kvaratskhelia. Il Napoli si diverte e si vede. Anche Lobotka è un giocatore diverso. La squadra gioca col sorriso»

Marco Tardelli ha rilasciato alcune dichiarazioni alla stampa da Roma, dove ha partecipato all’assegnazione del premio Scopigno. Le sue parole su Tuttomercatoweb.com. Tardelli ha parlato del magico momento del Napoli. Molto bravo il club a sostituire i tanti big andati via in estate. Ora Spalletti è il proprietario assoluto dello spogliatoio e il suo Napoli gioca per divertirsi. Di riflesso, diverte e stupisce anche chi lo guarda da spettatore.

“Il Napoli contro le piccole lo scorso anno aveva delle difficoltà e invece quest’anno riesce a vincere le partite che non vinceva l’anno scorso. Ha sostituito gli insostituibili molto bene, Spalletti è proprietario dello spogliatoio e sa gestire molto bene la cosa. E poi s’è ritrovato Kvaratskhelia”.

Se lo aspettava così forte in Champions?

“Sinceramente no. Il Napoli si diverte e si vede. Anche Lobotka è un giocatore diverso e credo questo serva anche ad Anguissa che è migliorato molto, si inserisce e fa gol. E’ una squadra che gioca col sorriso”.

Tardelli ha anche commentato la presenza dell’Udinese tra le prime squadre in classifica per la Serie A.

“Beh, ci sta… Contro l’Atalanta ha dimostrato di essere un’ottima squadra, il pareggio forse era giusta ma ha fatto anche qualcosa di più”.

E sul sorteggio per le qualificazioni a Euro 2024:

“E’ un sorteggio abbordabile e mi auguro che i giovani che ci sono possano lottare per questa maglia. Bisogna aspettare purtroppo, l’Italia è sempre andata al Mondiale e di conseguenza è sempre stata un’ottima squadra. Con un ricambio ci sta di poter subire uno stop”.