Riccardo Fogli: «Iniziai a giocare a pallone con Morandi. Mi scelse per una partita con i camerieri dell’hotel»

Il Corriere della Sera intervista Riccardo Fogli. La sua storia è legata ai Pooh, con i quali iniziò a suonare nel 1966 e che lasciò nel 1972 dopo essersi innamorato di Patty Pravo («Eravamo due ragazzi. Ci presentarono. Ci guardammo. Nel giro di qualche ora eravamo nella stessa camera»). Racconta la sua infanzia, le prime esperienze con i Pooh, le difficoltà economiche che ha dovuto sopportare. E che a pallone ha iniziato a giocare con Gianni Morandi.

Da solista il successo è arrivato al Festival di Sanremo del 1982, con “Storie di tutti i giorni”.

«I guai erano arrivati prima. Non avevo più soldi, solo cambiali. Il produttore Alfredo Cerruti, ex fidanzato di Mina, mi prestò 5 milioni di lire per comprarmi uno smoking, due camicie e due paia di scarpe. “Almeno fammi fare bella figura, guagliò”. Che poi arrivare primo a Sanremo non è mica come vincere al Super Enalotto, non ci diventi ricco, al massimo hai la possibilità di lavorare: infatti feci 150 concerti. Ma dopo quattro anni stavo da capo a dodici».

Si racconta da ragazzino, a scuola. Ricorda una terribile professoressa di italiano.

«Ricca e snob. Aveva l’abitudine di annusarci il collo, forse per controllare che ci fossimo lavati. Io ero povero, non sapevo di pulito, perché a casa il detersivo si usava dirado, come il sapone profumato. Il bagno si faceva al sabato, nella tinozza, prima io, poi mio fratello, quindi i nostri genitori. Mamma mi controllava le orecchie e ogni tanto mi spruzzava del dopobarba di papà. Non mi accorgevo nemmeno di essere povero, ero felicissimo, spensierato. Solo che il pomeriggio andavo all’oratorio e non potevo giocare a pallone per non rovinare le scarpe buone, che erano state di mio padre e di mio fratello. Per non disubbidire a mamma giocavo a ping pong, nel1963 sono stato campione italiano. E il primo calcio ad un pallone l’ho dato a 35 anni».